ÖVP tritt überall an, SPÖ nur in Gerersdorf nicht, FPÖ in 33, Grüne in 17 Bezirksgemeinden.

Mehr als 160 Spitzenkandidaten gehen im Bezirk St. Pölten an der Spitze ihrer Listen in die Gemeinderatswahl. Sie stehen auf den nun eingereichten Wahlvorschlägen für die 45 Gemeinden, die am 26. Jänner wählen. In der Statutarstadt St. Pölten geht es erst 2021 zu den Urnen.

Die ÖVP ist die einzige Partei, die in allen Kommunen des seit der vergangenen Wahl um sechs Wienerwald-Gemeinden erweiterten Bezirks kandidieren wird. „Wir wollen gewohnt kurze und intensive Wahlkämpfe führen und so rasch wie möglich wieder die Arbeit für die Gemeinden in den Mittelpunkt stellen“, gibt ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Simon Obermayer das Ziel aus. In 33 Gemeinden stellt die ÖVP den Ortschef, in zehn die SPÖ.

Die Sozialdemokraten haben in der Mehrzahl der Städte und zwei der größten Marktgemeinden – Böheimkirchen und Ober-Grafendorf – einen Bürgermeister. Schwarze Stadtchefs haben Pressbaum und Neulengbach, wo Franz Wohlmuth diesmal mit Alois Heiss einen Konkurrenten aus den eigenen Reihen bekommt.

Spannend werden kann es in Böheimkirchen. In der größten Marktgemeinde des Bezirks hatte SP-Bürgermeister Johann Hell 2015 mit nur 36 Stimmen die Nase vorn. Die NÖN lädt dort zur Podiumsdiskussion der Spitzenkandidaten: Im Bürgerzentrum wird Johann Hell mit Martin Horacek von der ÖVP, Daniel Sindl von der FPÖ und Margareta Dorn-Hayden von den Grünen diskutieren.

Ein Wermutstropfen ist für Bezirksvorsitzenden Matthias Stadler, dass die SPÖ in Gerersdorf keinen Kandidaten aufstellen konnte und damit in einer Gemeinde nicht vertreten ist. Sonst setze man aber auf junge Kräfte. „Mit rund 43 Prozent neuen Spitzenkandidaten hat sich die SPÖ mit frischem Wind aufgestellt“, ist Matthias Stadler überzeugt.

In 33 Bezirksgemeinden tritt die FPÖ an. „Zuwächse“ sind das Ziel der geschäftsführenden Bezirksparteiobfrau Vesna Schuster. Bitter für die Blauen: In Traismauer sagte der einzige Kandidat am Stichtag ab.

Die Grünen stellen sich in 17 Gemeinden der Wahl. Im Vergleich zu 2015 kommen sechs Wienerwaldgemeinden dazu. Im Wiener Speckgürtel sind die Grünen traditionell stark. In Markersdorf-Haindorf treten die Grünen mit Peter Ellinger an der Spitze erstmals an. Für Bezirkssprecher Michael Pinnow ist es dieses Mal nicht schwierig gewesen, Kandidaten zu finden. „Der Zulauf zu den Grünen ist derzeit groß.“

Die NEOS stehen in sechs Gemeinden im Bezirk zur Wahl, etwa in Pyhra und Michelbach. Die Kandidaten hatten sich einem mehrstufigen Auswahlverfahren gestellt.

Einen Überblick über die Spitzenkandidaten aller Parteien findet ihr in der Printausgabe und im ePaper.