NEOS St. Pölten fordern mehr Kinderbetreuung.

Die erste Dienstreise des frischgebackenen Wiener Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr führte ihn nach St. Pölten zu einem Arbeitsgespräch mit NEOS-Spitzenkandidat Niko Formanek. Der hob die große Bedeutung von Kinderbetreuungsplätzen hervor. Hier sieht Formanek besonders in St. Pölten Aufholbedarf, was die Kinder bis drei Jahre betrifft. Es gebe nur rund 20 Prozent der erforderlichen Plätze. Zudem sprach er sich auch für mehr Kindergartenplätze und Nachmittagsbetreuung in den Volksschulen aus.