Markus Hippmann (rechts), in den vergangenen Monaten fraktionslos imGemeinderat, schließt sich der SPÖ-Fraktion um Bürgermeister Matthias Stadler an. Der Stadtchef will damit die „grüne Handschrift“ seiner Partei verstärken. In der Gemeinderatssitzung sorgte der Wechsel gleich für einige Aufregung.

SPÖ St. Pölten