Bürgermeister Matthias Stadler geht als Spitzenkandidat für die SPÖ ins Rennen. NÖN

Der Streit um den ehemaligen Sturm-19-Platz geht in die nächste Runde. Die ÖVP wittert einen möglichen Drogenumschlagplatz in einem künftigen Park und wünscht sich stattdessen die Beibehaltung einer Fußballanlage. Interesse, sich dort anzusiedeln, habe der SC St. Pölten. Die SPÖ ortet bei der ÖVP eine Art von Schizophrenie.

Martin Gruber-Dorninger Reime für den Stimmenfang

„Die Umgestaltung des ehemaligen Sturm-19-Platzes in einen Park könnte die Sicherheitslage im Wohngebiet weiter verschärfen“, fürchtet Gemeinderat Florian Krumböck. Es brauche den Erhalt des Fußballplatzes für Kicker und Kinder statt eines Umschlagplatzes für zwielichtige Gestalten. Exekutive und Blaulichtorganisationen sei die Situation rund um den Platz bestens bekannt. „Es geht um Brandstiftungen und Drogenverkäufe“, so Krumböck. Ginge es nach der Volkspartei, sollte das Areal lieber für Sport und Integrationsarbeit zur Verfügung stehen und nicht Brandstiftern und Drogendealern, so Krumböck. Er fordert, das geplante Parkprojekt der SPÖ sofort abzublasen und stattdessen dem SC St. Pölten dort eine neue Heimat zu schaffen.

Unterstützung erhält Krumböck von Anrainerin Tamara Bollwein, die ebenfalls auf der Kandidatenliste der ÖVP steht. „Es passieren dort laufend Sachbeschädigungen, Brandstiftungen und offensichtlich einschlägige Handlungen“, ist sich Bollwein sicher. Zur späten Abendstunde würden dort Sachen veräußert, die nicht legal sind. Das müssten, laut Bollwein, auch Mandatare der SPÖ mitbekommen haben, die dort ebenfalls wohnhaft sind. Ebenso solle sich dort eine illegale Hundeauslaufzone befinden.

Für Polizei ist Gegend „nichts Dramatisches“

„Es passiert in diesem Bereich nichts Dramatisches“, fasst hingegen Stadtkommandant Franz Bäuchler die Geschehnisse rund um den Sturm-19-Park zusammen. Es gebe natürlich hin und wieder kleinere Vorfälle, weil Jugendliche Unfug treiben. „Da kann es sein, dass Anrainer sich bei uns melden, weil sie ein Loch im Zaun sehen, Lärm oder fremde Personen wahrnehmen“, so Bäuchler. Das sei aber bei alten, leer stehenden Gebäuden meistens so, die seien Anziehungspunkt für Jugendliche oder Personen, die einen Unterschlupf suchen.

Bäuchler befürwortet das Vorhaben der SPÖ, das Gebäude dort zu schleifen und das Areal offen und schön zu gestalten. Er glaubt, dass dadurch die Fläche von der gesamten Bevölkerung besser genutzt werden wird.

Erbost über die Kritik der ÖVP ist die SPÖ. „Es ist eine gewisse Schizophrenie bei der ÖVP festzustellen. Einerseits sagen sie, wir gehen in St. Pölten zu große Entwicklungsschritte und es fehlt überall an Grünbereichen, und andererseits regen sie sich auf, wenn wir welche für die Bevölkerung schaffen“, hat Vizebürgermeister Harald Ludwig kein Verständnis. Es sei außerdem der Tiefpunkt der ÖVP, einen geplanten Park mit einem Drogenumschlagplatz gleichzusetzen.

Die SPÖ will den neuen Sturm-19-Park gemeinsam mit den Bürgern planen und gestalten. Er soll eine neue Freizeitattraktion für die Anrainer des Parks sein. Ein Café soll dort entstehen und „im besten Fall auch ein Parkkulturhaus“, wünscht sich Ludwig. Bezüglich des SC St. Pölten sei die Übersiedelung auf den Sturm-19-Platz schon längst über die Bühne gegangen, so Ludwig. „Der Disput, den die ÖVP hier ortet, wird auch nicht wahrer, wenn man es öfter wiederholt.“