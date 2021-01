Drei Punkte aus dem Wahlprogramm der ÖVP hebt der Wirtschaftsbund hervor. Obmann Mario Burger und sein Team fordern einen Belastungsstopp für Unternehmer, einen Technologie- und Forschungspark sowie einen Schritt in Richtung Digitalisierung.

„Die Corona-Hilfspakete spielen sich in drei Ebenen ab. Der Bund hilft, das Land ergänzt mit seinen Maßnahmen, nur die Stadt St. Pölten tut das nur in geringem Ausmaß“, erklärt Burger. Er fordert daher einen Belastungsstopp für St. Pöltens Unternehmer. Der Erlass der Park- und Schanigartengebühr sei zu wenig. Er wünscht sich einen Entfall der gesamten Gebrauchsabgabe. Obendrein könnte er sich vorstellen, die Einhebung der Wasser-, Kanal- und Müllgebühren für ein Jahr lang zu erlassen. „Das wäre ein starkes Zeichen der Stadt an die Unternehmer“, so Burger.

Ein starkes Zeichen wäre auch die Errichtung eines Technologie- und Forschungsparks in St. Pölten. Der Wirtschaftsbund möchte hier hoch qualifizierte Arbeitskräfte und potenzielle Unternehmer in der Stadt halten. „Wir werden künftig über 5.000 Studenten in der Stadt haben. Mit dem Park würden wir einen Anreiz schaffen, damit das Know-how auch in St. Pölten bleibt“, so Burger. Für ihn wäre daher ein Technologie- und Forschungspark der richtige Weg.

Um einen Parkplatz in der Stadt zu finden, schlägt der Wirtschaftsbund einen Boost bei der Digitalisierung vor. Beispielsweise bei der Stadt-App, die Burgers Meinung nach lediglich ein Datenfriedhof sei. Mit den mobilen Einwähldaten könne viel gemacht werden. Angefangen bei einem maßgeschneiderten Parkleitsystem bis hin zur Frequenzanalyse in den Einkaufsstraßen. „Wir sollten hier eine digitale Vorreiterrolle einnehmen“, fordert Burger.