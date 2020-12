Am Mittwoch müssen die Kandidatenlisten der wahlwerbenden Parteien abgegeben werden. Als nach SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne und NEOS hat nun auch die KPÖ die erforderlichen 84 Unterstützungserklärungen gesammelt.

Die Sprecherin der KPÖ Plus, Christiane Maringer, spricht von über 120 Unterstützungserklärungen, die auch bereits geprüft seien. „Unser Spitzenkandidat wird Samuel Seitz sein“, so Maringer. Die KPÖ schafft es somit erstmals seit 20 Jahren ,an einer Gemeinderatswahl in St. Pölten teilzunehmen. „Das war höchst an der Zeit“, lacht Maringer.