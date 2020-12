In nicht einmal sieben Wochen entscheiden die St. Pöltner bei der Gemeinderatswahl über die Zukunft der Stadt. Damit sie bis zum 24. Jänner wissen, was sie erwartet, bringt die NÖN jede Woche ein Interview mit einem Spitzenkandidaten.

Live auf NÖN.at und Facebook

Die Antworten sind nicht nur ausführlich in der NÖN zu lesen, sondern bereits davor live zu sehen, jeden Mittwoch im Stream auf NÖN.at und auf der Facebook-Seite der St. Pöltner NÖN. Dort können die St. Pöltner auch selbst Fragen posten, die sie den Kandidaten gerne stellen würden. Den Anfang macht am 9. Dezember Nikolaus Formanek von den NEOS. Am 16. Dezember ist Christina Engel-Unterberger von den Grünen zu Gast, am 23. Dezember Klaus Otzelberger von der FPÖ und am 30. Dezember Matthias Adl von der ÖVP. Am 6. Jänner läuft das Interview mit Bürgermeister Matthias Stadler.

Den Überblick liefert wenige Tage vor der Wahl dann die Diskussionsrunde mit allen Spitzenkandidaten am 13. Jänner.