Transparenz, Kinderbetreuung, Kinderärzte und mehr Plan beim Bau und in der Wirtschaft fordern die NEOS auf ihren Plakaten für die Gemeinderatswahl in St. Pölten. Spitzenkandidat Niko Formanek sowie die Kandidatinnen Ninette Schramm und Nina Kasser stellten sich und die Plakate in einer Facebook-Live-Pressekonferenz vor.