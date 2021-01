Was kann St. Pölten aus der Corona-Krise lernen?

Die Krise zeigt, dass es nicht die materiellen Dinge sind, die das Leben lebenswert machen, sondern soziale Kontakte, Gemeinschaft und Solidarität. Im Lockdown zeigt sich, wie wichtig gut erreichbare Naherholungsgebiete sind, wie wir sie in St. Pölten haben.

Wird zu viel gebaut?

Wohnbau ist wichtig, um Preise erschwinglich zu halten. Mit dem Gestaltungsbeirat haben wir ein Gremium, das aufs Ortsbild achtet. Die Stadt hat nur eingeschränkten Spielraum, wenn jemand bauen will und die gesetzlichen Vorgaben einhält.

Wie kann man St. Pölten noch sicherer machen?

St. Pölten ist eine der sichersten Landeshauptstädte. Wir haben mehr Polizisten als Planstellen. Zwischen der Gemeinde und der Polizei besteht eine langjährige, gute Zusammenarbeit. Mit dem Sicherheitszentrum wird die Sicherheit noch einmal steigen.

Was kann man tun, um St. Pölten lebenswerter zu machen?

An Schrauben drehen und darauf achten, das zu erhalten, was wir an St. Pölten alle so lieben. Wir wollen uns immer weiterverbessern. Sei es bei der Kinderbetreuung, beim Verkehr, beim Grünraum, bei der Bildung oder auch im Sozialen.

S-Bahn oder S 34?

Das ist leider noch kein Entweder-oder. Erst wenn der öffentliche Nahverkehr flächendeckend im Kurztakt das Potenzial hat, den motorisierten Individualverkehr abzulösen, wird es zu einer Entweder-oder-Frage. Als Stadt sind wir da leider auf andere angewiesen.

