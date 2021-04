Vor 50 Jahren fasste der NÖ Landtag den Beschluss, Gemeinden zusammenzulegen. Nicht alle Gemeindevertreter und Bürger waren davon begeistert und im Bezirk waren auch nicht alle Zusammenlegungen von Dauer.

Für Gerersdorf war es ein Schock, als 1970/71 die bevorstehende Auflösung der eigenständigen Gemeinde bekannt wurde, es stiegen „Gewitterwolken über Gerersdorf auf“, heißt es in einer Chronik. Da habe auch eine „Werbetour“ des damaligen Gerersdorfer Bürgermeisters Hans Dangl mit einigen Gerersdorfern in der Gemeinde Pummersdorf mit dem Argument, sich mit Gerersdorf zu vereinigen und so auf über 1.000 Einwohner zu kommen, nichts geholfen, wie sich Tischlermeister Karl Krumböck erinnert. Pummersdorf tendierte mehrheitlich zu St. Pölten.

So kam das, was keiner wollte: Neun Katastralgemeinden von Gerersdorf wurden an die Stadtgemeinde St. Pölten angeschlossen, drei an die Gemeinde Prinzersdorf, darunter Völlerndorf mit dem später „geldbringenden“ neuen Autobahnrasthaus. Die damalige Entscheidung war für viele Gerersdorfer unverständlich, Resignation machte sich breit. Bald bildete sich eine Gruppe von Bürgern, die es sich zum Ziel machte, Gerersdorf wieder zur Eigenständigkeit zu führen. An der Spitze stand Helmut Lechner. Man gründete ein „Komitee der Interessensgemeinschaft zur Wiederherstellung der Gemeinde Gerersdorf“.

Mitte der 70er Jahre wandte sich die Gruppe an den Rechtsanwalt, dem die Loslösung von Alberndorf und Haugsdorf gelungen war. Unter hoher persönlicher Haftung einiger Gerersdorfer entschloss man sich schließlich zu einer Klage beim Verfassungsgerichtshof. Zur Freude der Gerersdorfer mit Erfolg. Das Gericht folgte vielen Argumenten des Komitees und entschied im September 1981 zugunsten der Selbstständigkeit von Gerersdorf. Der Wiedererrichtung der ursprünglichen Gemeinde mit 1. Jänner 1982 stand also nichts mehr im Wege. „Ab diesem Zeitpunkt herrschte wieder Aufbruchstimmung“, so das damalige Komitee-Mitglied Karl Krumböck.

Erster Bürgermeister wurde der „oberste Freiheitskämpfer“ Helmut Lechner. In den kommenden Jahrzehnten haben die Gerersdorfer bewiesen, dass sie diese Selbstständigkeit dazu genützt haben, große Projekte zum Wohle der Bevölkerung zu verwirklichen. „Durch die Eigenständigkeit konnte sichergestellt werden, dass Entscheidungen, die die Lebensqualität in unserer wunderbaren Gemeinde betreffen, auch von Gerersdorfern getroffen werden“, heißt es heute in der Gemeindechronik im Internetauftritt der Gemeinde Gerersdorf. Sie sei daher allen, die damals, ob im Komitee oder im Hintergrund, für die Wiedererlangung der Selbstständigkeit gekämpft haben, zu großem Dank verpflichtet.

„Die Gemeinden haben heute eine gute nachbarschaftliche Beziehung auf Augenhöhe“, weiß der damalige Prinzersdorfer Bürgermeister Karl Fuchs, dem ein Faschingsumzug in Erinnerung geblieben ist, bei dem alle Katastralgemeinden Gerersdorfs mitmachten. Im Nachhinein betrachtet, sei die Eingemeindung von Gerersdorf nicht ganz korrekt gewesen. „Gerersdorf war eigenständig und hat sich wunderbar entwickelt. Man wollte damals größere Einheiten schaffen, erspart hat man sich dadurch aber eigentlich nichts“, denkt Fuchs.

Auch Stössing und Kasten wieder getrennt

Auch im Westen St. Pöltens war man mit den Entscheidungen nicht ganz glücklich. Mit dem Zusammenschluss von Wald und Pyhra wurden die beiden bisherigen Gemeinderäte aufgelöst. Pyhras Bürgermeister Johann Sailer wurde bis zu den nächsten Wahlen im März 1972 mit der Gemeindeverwaltung betraut. In dieser Funktion nahm Sailer auch die Aufgaben des Gemeindevorstands und des Gemeinderats wahr, wobei ihm ein achtköpfiger Beirat zur Seite stand. Bei der nächsten Wahl wurde Johann Sailer als Bürgermeister des neuen gemeinsamen Gemeinderates bestätigt.

„Zu Beginn wehrten sich in Wald alle vehement gegen die Fusionierung mit Pyhra. Erst als klar wurde, dass es keine andere Möglichkeit gab, haben wir im Gemeinderat freiwillig aufgegeben“, erinnert sich der 85-jährige Friedrich Völk, der zur Zeit der Eingemeindung als Gemeinderat und als Feuerwehrkommandant in Wald tätig war. Gerade im Hinblick auf die finanziellen Mittel für die Feuerwehr hatte die Anbindung an Pyhra sehr positive Auswirkungen. „Ich habe als damaliger Kommandant mit der Gemeinde Wald für den Bau unseres Feuerwehrhauses um jeden Schilling ringen müssen. Erst 1972 konnte der Stützpunkt dann schlussendlich mit finanzieller Hilfe der wesentlich reicheren Gemeinde Pyhra fertiggestellt werden. Ich glaube, nach 50 Jahren gibt es heute kaum noch jemanden, der der Eigenständigkeit nachtrauert“, blickt Friedrich Völk zurück.

Kasten und Stössing wurden 1972 zur Großgemeinde Kasten zusammengelegt. Drei Jahre danach bekam die Gemeinde ein eigenes Wappen verliehen. Die Zwangsehe hielt bis 1988, als beide Seiten auf Betreiben von Stössing wieder die Eigenständigkeit erlangten. In Erinnerung daran wurde auf dem Dorfplatz in Stössing eine Linde gepflanzt, die auch im Gemeindewappen zu finden ist. Wermutstropfen der Eigenständigkeit war der Verlust der Katastralgemeinde Mayerhöfen an Michelbach. Rudolf Kickinger war in Groß-Kasten Gemeinderat und anschließend erster Bürgermeister der eigenständigen Gemeinde Kasten. „Die Zusammenarbeit hat funktioniert und die Stimmung im Gemeinderat war gut. Auch die Trennung ist reibungslos erfolgt. Das Land hat die einvernehmliche und sachliche Lösung als damals einzigartig in Niederösterreich hervorgehoben“, erinnert sich Kickinger.