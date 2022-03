St. Pöltner Training für den Frauenlauf startete

Unter der Parole „Fit in 12 Wochen“ läuft in St. Pölten wieder das Frauenlauftraining, wöchentlich findet es am Dienstag um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist die Infotafel bei den Viehofner Seen (Parkplatz) an der Dr.-Adolf-Schärf-Straße.

Es herrscht Wahlmöglichkeit zwischen zwei Gruppen, eine für Anfängerinnen und eine für Fortgeschrittene. Einstieg ist jederzeit möglich, wenn man den Lauf am 22. Mai in Wien in einer Gruppe anvisieren will.

