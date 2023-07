Abschlusskonzert der Popfactory im Freiraum begeisterte

Der Bandworkshop Popfactory endete nach vier Tagen intensiver Arbeit und vielen Jamsessions mit einem Abschlusskonzert in Freiraum St. Pölten. Fünf Bands wurden zu Beginn der Woche formiert und arbeiteten die folgenden Tage an ihren Songs, Probelocation war das Bildungshaus St. Hippolyt. Gecoacht von professionellen Musikerinnen und Musikern wurde am Bühnenauftritt gefeilt. Schlussendlich kamen rund 100 Gäste zum Live-Event, bei dem Eigenkompositionen aber auch Klassiker aus Pop und Rock geboten wurden.

Die Teilnehmenden waren zwischen 9 und 65 Jahren alt. Sie hatten die Möglichkeit, bei verschiedenen Workshops mit Referentinnen sowie Referenten ihre musikalischen Ziele zu verfolgen. Angeboten wurde unter anderem Vocals mit Gerda Rippel, Music Production mit Andy Winkler und Schlagzeug mit Andy Grabner. Vormittags arbeiteten die Musikerinnen und Musiker in den Instrumentalgruppen und Gesangsworkshops, nachmittags probte man die Songs für das Konzert. An den Abenden blieb genügend Zeit für freies Jammen, noch mehr Proben und kleine Konzerte.

Noch mehr Infos zur Popfactory gibt es auf: http://www.popfactory.at/