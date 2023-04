St. Pöltner Stadtprojekte: Neue Freundschaften gehen durch den Magen

„Es ist gerade super viel zu tun, aber wir können gerne reden, während ich diese Varenike hier forme“, Magdalena Chowaniec ist gerade ziemlich beschäftigt damit, rohen Teig zu einer ukrainischen Nationalspeise zu formen. So wie die anderen Menschen im Kitchen Lab der FH, steigt bei ihr allmählich der Stresslevel: „Es ist wie so bei einer Kochshow im Fernsehen, wenn am Schluss alles ganz schnell fertig werden muss“, sagt sie.

In der Großküche im obersten Stock der Fachhochschule wuselt es, denn heute steht ein gemeinsames Fastenbrechen im Zuge der Tangente Stadtprojekte an. Und in 30 Minuten sollte das Essen schon fertig sein. Deswegen arbeiten die freiwilligen Köchinnen und Köche aus Österreich, der Ukraine, Syrien und Afghanistan auf Hochdruck. Denn den zweiten Tag des Ramadan wollen sie gemeinsam abschließen, bei einer Veranstaltung im Kulturheim Nord.

Mit Teigtaschen um die Welt

Magdalena organisiert diese monatlichen Veranstaltungen mit dem Titel „Neue Freundschaften, it's a date“ jedes Monat gemeinsam mit ihrem Kollegen Muhammet Ali Baş. So dreckig musste sie sich ihre Hände bisher vermutlich noch nicht machen. Varenike sind ukrainische Teigtaschen, die Kids Emma und Nadiia füllen sie mit der Kartoffelmischung. An einer anderen Arbeitsplatte steht Knut Wimberger mit seiner Tochter und bastelt an chinesischen Teigtaschen mit Bärlauchfüllung. An syrischen Teigtaschen hat sich Kati Bayer, ursprünglich aus der Ukraine, versucht, aber: „Diese Form ist so schwierig, wie ein Football“ Die Köchinnen aus Syrien selbst haben damit keine Probleme und häufen Berg um Berg an köstlich duftendem Essen an.

Beim Kochen tauschen die vielen Freiwilligen nicht nur Rezepte aus. Nadiia und Emma brauchen einmal eine Pause vom Varenikeformen und -füllen und verlassen kurz den Raum. Das macht gleichzeitig auch eine Frau aus Afghanistan - allerdings um zu beten. Was sie denn da macht, fragen die beiden Mädls mit ukrainischen Wurzeln. Die Frau erklärt es ihnen gerne, um 17 Uhr betet sie nach Mekka. Und woher sie denn weiß, wo Mekka ist, wollen Nadiia und Emma wissen. Auch das erklärt sie ihnen: Entweder mit der Sonne oder, so wie heute, indem sie am Handy nachschaut.

Den ganzen Tag fastet sie, wie es viele Muslime machen zu Ramadan. Nur vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang wird gegessen und getrunken. An diesem Tag geht um Punkt 18.22 Uhr die Sonne unter. Zu diesem Zeitpunkt haben die fleißigen Köchinnen und Köche schon die vielen Behälter mit Biryani (Reisgericht), Naan (Brot), Varenike, etc ins Kulturheim Nord verfrachtet.

Für die Gäste liegt rechts neben dem fein säuberlich angeordnetem Gedeck eine Dattel. Denn das ist traditionell das Erste, was nach dem Fastenbrechen gegessen wird. Auf der linken Seite hat das Tangente-Team die Flyer zum Event platziert, um zu erklären, was sie mit „Neue Freundschaften, it's a date“ eigentlich erreichen wollen. Und das ist Austausch, Verständnis, gemeinsames Erleben und mehr Vernetzung zwischen den St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern.

Magdalena und Ali haben sich für das „Sunset Dinner“ Unterstützung von der Wiener Organisation „Salaam Oida“ geholt, für sie ist es ihr erstes Event in St. Pölten. Nicht nur das Essen soll an diesem Tag geteilt werden, steht auf dem Flyer, sondern auch Gedanken, Ideen und Emotionen. Neben den vier Gängen gibt es Programm für die zahlreichen Gäste mit der Künstlerin Clara Laila Abid Alsstar, der Komponist Alireza Toghiyani und der Kabarettistin Nadina Memagić. Ganz zu Beginn steht ein Gebetsruf, der offiziell das Fasten bricht und den Startschuss für das Sunset Dinner gibt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.