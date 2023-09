Viehofner Grätzlfest geht in zweite Runde

Am letzten Freitag vor Schulbeginn lebte das Grätzlfest in Viehofen wieder auf. Die Emmausgesellschaft St. Pölten lud gemeinsam mit der Feuerwehr Viehofen, den Pfadfindern, der Pfarre Viehofen und der Sportunion zur zweiten Auflage des Festes ein. Von 13 bis 18 Uhr konnten die Gäste einen entspannten Nachmittag genießen.

Neben Einblicken und Führungen in die Emmaus-Werkstätten gab es auch kulinarische Angebote. Von Steckerlbrot, Feuerflecken bis zu Kaffee und Kuchen gab es eine feine Auswahl. Natürlich durfte aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen und so organisierte man Feuerlöschübungen, Fahrzeugvorführungen, Führungen bei Emmaus, eine Hüpfburg und einen Kinderfuhrpark. Sogar Kutschfahrten und Turnen waren möglich, was vor allem die kleinen Gäste begeisterte.