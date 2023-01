"Gemeinwohl Ökonomie" lud zum Symposium in St. Pölten

Ein gutes Leben für alle auf einem gesunden Planeten: Das ist die Vision der Gemeinwohl-Ökonomie. Anhand einer Gemeinwohl-Matrix können Unternehmen bewerten, welchen Beitrag sie zum Gemeinwohl leisten. Weltweit haben bereits 1.000 Unternehmen eine solche Gemeinwohl-Bilanz erstellt. Im Raiffeisen-Corner in St. Pölten wurden nun an 18 Unternehmen und eine Gemeinde die Zertifikate zur Bilanzierung überreicht.

“Vor dem Hintergrund des Klimawandels und wachsender globaler Ungleichheit bewegt sich die Innovation der Gemeinwohl-Ökonomie langsam in die Mitte der Gesellschaft”, so Initiator Christian Felber.

Stadtplanerin und Fit4UrbanMission-Leiterin Daniela Allmeier referierte in ihrem Impulsvortrag im Rahmen des Events über die Möglichkeiten der gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. So sei es wichtig, die Herausforderungen der modernen Stadtplanung als Chance für eine zukunftsfähige und nachhaltige Stadt zu begreifen. Dafür sei Teilhabe der Bevölkerung und demokratische Mitbestimmung bei Projekten wichtig. Dass es dabei zu Reibung zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen kommen kann, sei laut Allmeier zu erwarten.

In der anschließenden Podiumsdiskussion und dem Praxisaustausch konnten die Anwesenden Vertreterinnen und Vertreter sich Inspiration für ihr künftiges Wirtschaften holen.

Zertifikate überreicht

Gleich mehrere Unternehmen im Raum St. Pölten wurde zertifiziert. Die Raiffeisenbank Region St. Pölten war nicht nur Gastgeber, sondern auch unter den 18 Unternehmen, die eine Urkunde überreicht bekamen. “Unsere Vision für eine ‘Kultur der Gemeinwohl-Ökonomie’ in der Raiffeisenbank Region St. Pölten ist es, die Zukunftsfähigkeit der Bank sicherzustellen. Gemeinsam setzen wir Impulse für eine verantwortungsvolle Art des Wirtschaftens und Lebens im Sinne der Menschen sowie der Umwelt und unterstützen nachhaltig den gesellschaftlichen Wandel unserer Region”, so Gemeinwohl-Ökonomie Projektverantwortlicher Stefan-Felix Mayerhofer.

Auch die gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland bekam eine Urkunde überreicht. “Wirtschaftlichkeit ist die Basis, Gemeinwohl die Zukunft! Jedes gesunde Unternehmen muss sich über kurz oder lang der sozialen Verantwortung einer „ethischen Wirtschaft“ stellen”, so Obfrau Isabella Stickler.

Das St. Pöltner Beratungsunternehmen ConPlusUltra wurde ebenfalls zertifiziert. “Zukunftsfähiges Wirtschaften bedeutet mit Fokus auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Umwelt und die Geschäftsentwicklung, zukünftigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen verantwortungsbewusst zu begegnen”, so Geschäftsführer Josef Wolfbeißer. Als weitere Beratungsfirma wurde auch die Unternehmensberatung Hagmann aus Großrust zertifiziert.

Die erste Gemeinwohl-zertifizierte Gemeinde Niederösterreichs ist Ober-Grafendorf. „Mit der Gemeinwohl-Bilanz haben wir ein wertvolles Tool erhalten, das uns ermöglicht, all unser Tun für das Gemeinwohl sichtbar zu machen. Das unterstützt unsere Arbeit in der Marktgemeinde Ober-Grafendorf sehr“, so Gemeindemitarbeiterin Sonja Kadanka, die gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Andrea Kotmiller die Zertifizierung entgegennahm.

Alle Zertifizierungen im Überblick

ALPENLAND Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft (St. Pölten)

baukult ZT GmbH (Wien)

ConPlusUltra GmbH (St. Pölten)

da-ka hausbetreuungs GmbH (Wien)

Christian Felber (Initiator, Wien)

Gemeinde Obergrafendorf

GreenWebspace (Wien)

Gugler GmbH (Melk)

Henriette Stadthotel (Wien)

IMPROVE-Bildung mit Zukunft (Wien)

Kollar GmbH (Lilienfeld)

Lux Bau GmbH (Hainfeld, Bezirk Lilienfeld)

mehrWerte Unternehmensentwicklung (Wien)

OeAD Wohnraumverwaltungs GmbH (Wien)

Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen (St. Pölten)

Schöberl & Pöll GmbH (Wien)

SONNENTOR Kräuterhandelsgesellschaft mbH (Sprögnitz, Bezirk Zwettl)

Unternehmensberatung Hagmann (Großrust, Bezirk St. Pölten-Land)

Windkraft Simonsfeld AG (Ernstbrunn, Bezirk Korneuburg)

