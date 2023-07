Erstes Siedlungsfest in der Gerersdorfer „Annet-Siedlung“

Zahlreiche Bewohner und Familien der neuen Gerersdorfer „Annet-Siedlung“, bestehend aus Annetstraße, Kapellengasse und Kreuzfeldgasse, folgten der Einladung zum ersten Siedlungsfest. Zu dem Abend des Kennenlernens hatten die örtlichen Gemeinde-Mandatare eingeladen, um den „Stein der Kommunikation ins Rollen zu bringen“, wie es in der Einladung hieß. In diesem Sinne hießen die Mandatare mit Bürgermeister Herbert Wandl, VP-Obmann Anton Brunner jun. und Vizebürgermeister Franz Schuster an der Spitze die zahlreich erschienen Siedlungsbewohner und besonders die vielen Kinder auf der Kreuzung vor dem Haus von Philipp und Nina Bertl willkommen. Für das Kulinarische mit Spezialitäten vom Grill, köstlichen Mehlspeisen und Bier war gesorgt. So stand einer gemütlichen Begegnung nichts mehr im Wege.