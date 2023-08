Hager gendert „Sankt Pöltner Brot” zu „Sankt Pöltner*in Brot“

Als Reaktion auf die polarisierende Gender-Diskussion in NÖ setzt die Traditionsbäckerei Hager ein humoristisches Zeichen. Verleiht sie doch, trotz dem Gender-Erlass für Landesbehörden, ihrem bekannten „Sankt Pöltner” Brot ein Gender-Sternchen. Die Umbenennung in das „Sankt Pöltner*in” Brot der Bäckerei solle ihre Unterstützung von Diversität und zugleich ihre Verankerung in der Region unterstreichen, sagt Geschäftsführer Wolfgang Hager.

Auch Slogans wie „Die Zeiten gendern sich. Unser Brot auch.” sowie „Ich bin Sankt Pöltner*in” sollen im Zeichen der Verbundenheit zur Region stehen sowie zur geschlechtergerechten Sprache – und das unabhängig von demographischen Merkmalen, wie Hager betont. Die Qualität des Brotes verändere sich dabei freilich nicht.