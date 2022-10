Sportunion Böheimkirchen mit neuem Vorstand

Die Sportunion geht mit einem stark verjüngten Vorstand in die neue Saison. Langzeitpräsident Peter Schwarzenpoller übergibt nach 21 Jahren an der Spitze das Amt an Moritz Gareiß.

„Die Union wird immer ein wichtiger Teil meines Lebens bleiben, aber nach so vielen Jahren ist es an der Zeit, Platz für Jüngere zu machen. Wir haben fast 700 Mitglieder und stehen finanziell auf guten Füßen“, so Schwarzenpoller.

Die Union finanziert sich vorwiegend aus Mitgliedsbeiträgen, bekommt aber auch vom Landesverband und der Gemeinde Förderungen. „Ich habe mit vier Bürgermeistern zusammengearbeitet und von allen große Wertschätzung für unsere Arbeit bekommen“, so Schwarzenpoller.

Mit Moritz Gareiß rückt ein trotz seiner Jugend routinierter Präsident nach, der Vereinserfahrung beim SV Würth sammelte. Für ihn sei das Amt eine spannende Herausforderung. „Wir übernehmen ein bewährtes Programm für das kommende Jahr und können so gut in die neue Aufgabe hineinwachsen und unseren Weg finden“, so der neue Präsident.

Bei der Generalversammlung erhielten Agnes Hodi, Sabine Damböck und Michael Riedl das Goldene Ehrenzeichen, zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Christa Schwarzenpoller, Andreas Geneder und Gerhard Buchinger.

Peter Schwarzenpoller darf sich nun Ehrenpräsident nennen. Zu Gast war auch Bürgermeister Johann Hell: „Die Marktgemeinde bedankt sich bei Peter Schwarzenpoller für seine engagierte Arbeit als Präsident der Sportunion. Moritz Gareiß wünsche ich mit seinem jungen Vorstandsteam alles Gute und viel Erfolg.“

