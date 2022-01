Diskussion um Haltestelle "Hart-Wörth"

Die geplante Schließung der Haltestelle Hart-Wörth in St. Georgen sorgt weiter für Zwist zwischen Grünen und der SPÖ. Während die Grünen den Stadt-Roten Untätigkeit vorwerfen, reden diese von einer Ausdünnung des öffentlichen Verkehrs durch die grüne Ministerin Leonore Gewessler.

Im Grunde sind sich die Parteien jedoch einig. Schon in der Gemeinderatssitzung im November beschloss der Gemeinderat einstimmig eine Resolution zur Bewahrung der Haltestelle. Die Grünen fordern nun einen transparenten und intensiven Dialog zur Findung geeigneter Lösungen. „Unsere Forderung lautet, qualitative Konzepte zu erstellen, mit denen die Menschen weiterhin gut öffentlich angebunden sind“, so Stadträtin Christina Engel-Unterberger, die die Leistungen Gewesslers mit dem Klimaticket und der Rekord-Investitionssumme von 18,2 Milliarden Euro hervorhebt.

SPÖ-Vorsitzender Matthias Stadler klagt: „Ministerin Gewessler hat in ihrer Amtszeit kein neues Projekt zur Verbesserung der Verkehrssituation in St. Pölten umgesetzt, dafür aber Maßnahmen in Millionenhöhe gestrichen.“

Einen Online-Dialog starten die Grünen am Mittwoch, 26. Jänner, um 17 Uhr via Zoom zu Haltestelle Hart-Wörth und der Zukunft des öffentlichen Verkehrs in St. Pölten“. Anmeldung unter office@gruenestp.at.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren