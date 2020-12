In Gerersdorf gibt es zwei Teststraßen im Betriebsgebiet in der Eichenstraße 1 bei der Tischlerei Krumböck. Am Vorabend des ersten Testtages wurden die Mitarbeiter eingeschult. Die Einführung nahm Bürgermeister Herbert Wandl vor. Die Testungen werden am Wochenende jeweils von 8 bis 18 Uhr von Gerersdorfer Ärztinnen und Personen aus dem Gesundheitsbereich durchgeführt.

So wie in Gerersdorf wird am Wochenende in ganz Niederösterreich getestet.

Woher weiß ich, wann und wo ich testen gehen kann?

Einladungen wurden per Post verschickt. Darauf stehen der Test-Ort sowie ein Testzeitpunkt.

Was passiert, wenn ich zu diesem Zeitpunkt nicht kann?

Man kann sich auch zu einem anderen Zeitpunkt testen lassen.

Muss ich mich anmelden?

Auf www.testung.at kann man sich voranmelden. Es handelt sich dabei um eine Datenerfassung, die den Ablauf vor Ort beschleunigen soll. Man kann sich auch telefonisch bei der Gemeinde melden oder vor Ort händisch das Formular ausfüllen.

Wie erfahre ich das Ergebnis?

Man kann man es unter www.testung.at/ergebnis abrufen. Sollte es positiv sein, bekommt man

einen Quarantäne-Bescheid und eine Aufforderung zum PCR-Test.

Test-Orte am Samstag, 12. Dezember, und Sonntag, 13. Dezember:

Böheimkirchen: vier Teststraßen in der Mittelschule

Gerersdorf: zwei Teststraßen im

Betriebsgebiet

Hafnerbach: Teststraße im Turnsaal der Volksschule

Haunoldstein: Teststraße, die zwei aufgestockt werden kann, im Gemeindehaus

Karlstetten: zwei Teststraßen im Turnsaal der Mittelschule

Kasten: Teststraße im Bürgerzentrum Markersdorf-Haindorf: drei Teststraßen im Gebäude des USC Markersdorf

Michelbach: Teststraße in der Michelbachhalle

Neidling: Teststraße im Pfarrheim Prinzersdorf: zwei Teststraßen in der Europamittelschule

Pyhra: drei Teststraßen im Landeskindergarten

Stössing: Teststraße nur am Samstag in der Mehrzweckhalle

St. Pölten: Insgesamt 32 Teststraßen in VAZ, Arbeiterkammer, Tennishalle des UETV St. Pölten, Kulturhaus Wagram, Wirtschaftshof, Fachhochschule

Wilhelmsburg: drei Teststraßen in der Sporthalle