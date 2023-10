Freilandschweinebauern droht nun die Räumung

Als einer der ersten Betriebe Österreichs setzte Familie Hubmann aus Gerersdorf 2021 auf Freilandhaltung von Schweinen. Zwei Jahre später soll diese Haltungsform nun behördlich beendet wird. Auf Basis des Erkenntnis des Verwaltungsgerichts vom 22. September 2022 ist die Räumung angeordnet worden. Bis heute hat Andreas Hubmann für seine Tierhaltung gekämpft. Nun läuft jedoch die letzte Nachfrist aus. Die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten drohte an, die Räumung auf die Kosten von Hubmann von jemand anderen durchführen zu lassen.

Hubmann arbeitet mit einem aus den USA und aus England stammenden System. Ein Zelt dient als Unterstand – die Schweine leben auf einer Mischung aus Hackgut, Stroh, Heu und Grüngut in der frischen Luft. „Ein Schwein will wühlen und sich suhlen“, sagte Andreas Hubmann beim Lokalaugenschein der NÖN 2021. Die Suhle legen sie sich selbst an und genießen dort ein Bad, um sich vor der Sonne zu schützen.

In der Folge schauten sich auch einige Politiker den Betrieb an. NEOS und FPÖ bekannten sich immer wieder zur Haltungsform. Geholfen hat den Hubmanns das aber nicht. Der landwirtschaftliche Amtssachverständige führte in seinem Gutachten aus, dass es bei den Hubmanns die Schweinehaltung ganzjährig ohne befestigte Bodenplatte erfolgen soll. Da es sich dabei nicht um eine Weidehaltung handle, bei der Kot und Harn auf einer vergleichsweise großen Fläche verteilt anfallen, sondern im Hinblick auf den Tierbesatz es eine Art Stallhaltung sei, bei der die anfallenden Stickstoffmengen riesig seien. Es wird der ca. 27-fache Stickstoffanfall als bei einer Freilandhaltung angegeben. Durch das punktuelle Absetzen von Harn in den mobilen Ställen komme es zum Durchfließen der Harnmenge durch das Stroh als Einstreu, wodurch Stickstoffauswaschungen unvermeidbar sind. Somit sei die Einwirkung auf Gewässer mehr als geringfügig zu erwarten.

Bodengutachten der Hubmanns widerlegt Einwirkung auf Gewässer

Auch Andreas Hubmann selbst hat ein Gutachten für eine Bodenuntersuchung in Auftrag gegeben. Ein Oberösterreichischer Gutachter untersuchte den Boden im Haltungsbereich. Die Stickstoffwerte in den Bodenschichten lassen laut Gutachter „keinen Rückschluss auf exzessiven Stickstoffeintrag in den Boden, verursacht durch Schweinegülle zu“. Eine Beeinträchtigung von Gewässern könne aufgrund der Ergebnisse ausgeschlossen werden. Die Stickstoff-Minimum-Werte entsprechen laut Gutachten dem Nitrat-Aktionsprogramm.

„Aufgrund der aktuellen Rechtslage kann die Schweinehaltung in der derzeitigen Form und in dem Umfang nicht umgesetzt werden.“

Bei der BH St. Pölten sieht man das anders. Bezirkshauptmann Josef Kronister betont: „Aufgrund der aktuellen Rechtslage kann die Schweinehaltung in der derzeitigen Form und in dem Umfang nicht umgesetzt werden. Dem Vorhaben steht der wasserrechtlich gebotene Schutz des Grundwassers entgegen. Diese Rechtsansicht der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten, die auf Gutachten eines Amtssachverständigen für Wasserbautechnik basiert, wurde auch durch das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich mehrfach bestätigt. Die Betreiber der Schweinehaltung haben sich, ebenso wie die Bezirkshauptmannschaft, an die Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichtes folglich auch zu halten.“

Ein Fünkchen Hoffnung gibt es allerdings noch, denn Kronister sagt außerdem: „Derzeit sind die Betreiber in Kontakt mit der Bezirkshauptmannschaft, um eine rechtskonforme Lösung anzustreben.“

