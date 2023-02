Stolz auf Erfolge: Krumböck belohnt Lehrlinge

„Unsere Lehrlinge sind einfach ausgezeichnet!“, freut man sich in der Chef-Etage der Gerersdorfer Tischlerei Krumböck. Im wahrsten Sinne des Wortes: Alle fünf Lehrlinge haben in ihrem letzten Zeugnis eine Auszeichnung erhalten. Und darauf ist das Unternehmen mächtig stolz.

„Der familiäre Zusammenhalt wird in unserem Traditionsbetrieb großgeschrieben“ Helmut Krumböck Geschäftsführer

Neben einer Prämie werden die Krumböck-Lehrlinge auf einen „#krumboecklehrlingstrip“ eingeladen. An einem Wochenende besuchen sie mit ihrem Lehrlingsbeauftragten Peter Schebesta-Ganzberger Lieferanten und eine befreundete Tischlerei.

„Dabei steht das Kennenlernen von Lieferantenprozessen und die Arbeitsweise in anderen Tischlereien im Mittelpunkt“, so Geschäftsführer Helmut Krumböck. Doch auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Dafür sorgt ein gemeinsamer Gokart-Abend. Zum Abschluss werden die KTM-Motohall in Mattighofen und der Hangar 7 in Salzburg besucht.

Die Lehre im „#teamkrumboeck“ bietet abwechslungsreiche Aufgaben. „In der Tischlerei wird in kleinen Teams an Projekten international erfolgreicher Marken gearbeitet und auch der familiäre Zusammenhalt wird in unserem Traditionsbetrieb großgeschrieben“, wirbt Helmut Krumböck um weiteren Lehrlings-„Nachwuchs“.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.