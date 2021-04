„Stimmt es, dass unser Wirt nach dem Lockdown gar nicht mehr aufsperrt?“ Diese Frage kursierte unter zahlreichen Stammgästen des Traditions-Gasthauses Bertl in Gerersdorf in den letzten Wochen. Erwin Bertl dementiert das Gerücht. „Das Gasthaus bleibt auch nach dem Lockdown offen, allerdings in verkleinerter Form und mit reduzierten Öffnungszeiten“, so der Wirt. Neben dem Chef werden zwei Angestellte den künftigen Betrieb schaukeln.

Die bestehenden Zimmer mit mehr als 20 Betten stehen weiter zur Verfügung, im Bereich des jetzigen Saals sind weitere Gästezimmer geplant. Erwin Bertl befürchtet, dass es in den nächsten Jahren keine größeren Veranstaltungen mehr geben wird. Daher sei man zu dieser Entscheidung gekommen. Für eine Handvoll Gäste am Abend bis in die Nacht hinein seien die Personalkosten einfach zu hoch.

In der Zeit der Lockdowns bietet das Gasthaus Bertl wie viele andere Betriebe auch ein Speisen-Abholservice, mit dem man im Großen und Ganzen zufrieden ist, wie es heißt. Diesen wird es bis zur Wiederöffnung des Gasthauses weiter geben.

„Unser Hauptgeschäft als Speiselokal ist vor Corona das Mittagsangebot gewesen sowie größere Veranstaltungen und Feiern“, so der Wirt. Wenn die Letzteren wegfallen, seien die Personalkosten wie bisher nicht mehr zu bewältigen. Es werde daher das Gastzimmer weiterhin geben, ebenso einen verkleinerten Gastgarten. Das Speisenangebot möchte er auf eine kleine Karte reduzieren. Menüs wird es künftig nicht mehr geben. Und, wie bereits erwähnt, wird kein Saal mehr zur Verfügung stehen.

Wandl: „Wichtig ist, dass Treffpunkt bleibt“

Was bedeutet das für die im Wachsen begriffene Gemeinde Gerersdorf? „Wichtig für die Gemeinde ist, dass der Treffpunkt, wenn auch in verkleinerter Form, erhalten bleibt“, sagt Bürgermeister Herbert Wandl. Er persönlich verstehe den Schritt von Erwin Bertl, denn eine große finanzielle Stütze zum wirtschaftlichen Erfolg seien Firmen- und Familienfeiern gewesen. Pandemiebedingt hätten viele Firmen, statt Weihnachtsfeiern abzuhalten, auf Gutscheine umgestellt und das werden sie auch nach der Pandemie in großem Ausmaß so beibehalten, ist sich Wandl sicher. Und Geburtstagsfeiern hätten sich in den letzten Jahren immer mehr in den Privatbereich hinein entwickelt.

Während der Pandemie sei auch viel in die Aufwertung gemütlicher Platzerl im eigenen Heim investiert worden, so der Bürgermeister. „Insgesamt eine Situation, die es einem Wirt in Zukunft nicht leichter macht.“

Nach der Pandemie wird das gastronomische Angebot in der Gemeinde aber trotzdem größer werden. So wartet Neo-Gastronom Gabriel Daniel Curta mit seinem Restaurant auf die Öffnung nach dem Lockdown. Und auch Gernot Kulhanek mit seinem „Auf a Glasl“ und veganer Küche harrt laut Bürgermeister in den Startlöchern.