Tumult auf der Polizeistation in St. Pölten

Ein 16-Jähriger begab sich Ende April dieses Jahres auf die Polizeistation in der Linzer Straße in St. Pölten. Angeblich wurde kurz davor sein Mobiltelefon von der Kriminalpolizei eingezogen. So soll er auf der Station seine SIM-Karte zurück gefordert haben.

Der diensthabende Beamte gab an, nach anfänglicher Verwirrung über die Situation, dem Angeklagten erklärt zu haben, dass eine Beschlagnahmung des Handys auch die SIM-Karte betrifft. Der Jugendliche soll dies allerdings nicht akzeptiert haben und immer aggressiver geworden sein. Er soll unter anderem dem Polizisten mit Gewalt gedroht haben.

Dann soll er, laut dem Beamten, begonnen haben, gegen eine verschlossene Tür auf der Dienststelle einzuschlagen und einzutreten. Dies stritt der Angeklagte jedoch ab. Laut dem Polizisten habe er kurz versucht, den Jugendlichen von der Tür wegzubringen und ihn zu beruhigen, es soll ihn aber nur noch mehr aufgeregt haben.

Aussage gegen Aussage

Während der Beamte einen Kollegen zu Hilfe holte, soll der Angeklagte die Station verlassen haben. Die Polizisten folgten ihm angeblich, um seine Personalien für eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung aufzunehmen. Der 16-Jährige soll sich jedoch geweigert haben und die Beamten nahmen ihn fest.

Der Angeklagte behauptete, dass die Beamten ihn während des gesamten Prozesses mehrere Male geschlagen haben sollen, die Polizei weist diese Vorwürfe allerdings zurück. Allerdings soll sich der Angeklagte bei der Festnahme heftig gegen die Beamten gewehrt haben, was er zuletzt auch zugab.

Die Richterin sah vom Ausspruch einer Strafe für eine Probezeit von drei Jahren ab. Außerdem wurde Bewährungshilfe angeordnet. Das Urteil ist rechtskräftig.

