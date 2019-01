Nach achteinhalb Jahren als Präsident des Landesgerichts und insgesamt fast 36 Jahren an St. Pöltner Gerichten geht Franz Cutka mit 1. Februar in Pension. Im NÖN-Gespräch blickt der 65-jährige Wiener auf seine berufliche Laufbahn zurück, spricht über den spektakulären Fritzl-Prozess und vom Spannungsfeld zwischen Justiz und Politik.

NÖN: Wenn Sie das Jahr 1983, als Sie nach St. Pölten kamen, mit heute vergleichen: Was hat sich am St. Pöltner Gerichtsstandort in dieser Zeit getan?

Franz Cutka: Natürlich eine ganze Menge. Das fängt beim Gebäude an. Damals stand ja nur der Altbau, in dem Bezirksgericht, Landesgericht und Staatsanwaltschaft untergebracht waren. Es gab damals 14 Richter am Landesgericht, heute haben wir 30 Planstellen und insgesamt 72 Mitarbeiter.

Wie hat sich die Arbeit am Gericht verändert?

Die technische Entwicklung hat uns das Leben natürlich erleichtert. Wo wir früher in dicken Ordnern mühsam nachschlagen mussten, genügen jetzt ein paar Mausklicks. Die Zahl der Verhandlungen hat sich nicht wirklich verändert, aber der Aufwand pro Fall nahm immer mehr zu.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Justiz?

Die Justiz gerät immer mehr ins politische Fahrwasser. Wir hatten die letzte Strafrechtsreform 2016. Und ohne, dass man deren Auswirkung evaluiert, wird schon wieder nach einer Verschärfung geschrien. Aber was hilft uns ein größerer Strafrahmen, wenn wir ihn jetzt schon aufgrund von Milderungsgründen nicht ausreizen? Und dann wäre da noch die Debatte um die Bezirksgerichte. Zuerst schließt man Waidhofen und Haag und plant einen Ausbau von Amstetten. Und dann ist doch wieder alles anders. Es fehlt hier eine klare Richtung, wo es hingeht.

Gibt es ein besonderes Highlight in all den Jahren in St. Pölten?

Dazu zählt mit Sicherheit der Fritzl-Prozess, bei dem ich als Vizepräsident für die Medienarbeit zuständig war. Da war ja auch das internationale Interesse riesig. Ich hatte beispielsweise eine Anfrage aus China, warum man ihn nicht gleich erschießt.

Wie viel Wehmut ist bei Ihrem Pensionsantritt dabei?

Ich hätte schon ganz gern weitergemacht, aber das sieht das Gesetz nun einmal nicht vor. Ich werde aber durch meine Tätigkeiten beim Manz-Verlag nicht ganz weg vom Thema sein, arbeite an Büchern über Arbeitsrecht und Vertragsmuster. Ansonsten möchte ich mehr Ski fahren und wandern sowie Zeit mit meinen beiden Enkeln verbringen.