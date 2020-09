Waitzendorf-Mord: 58-Jähriger in Anstalt eingewiesen .

Am Landesgericht St. Pölten ist am Montag ein 58-Jähriger in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Mann soll am 7. April 2020 in Waitzendorf seinen 85-jährigen Vater, bei dem er seit Juni 2019 im Haus lebte, durch mehrere Stiche mit einem Schraubenzieher in Hals und Brustkorb getötet haben.