Covid-Impfung nur mehr vereinzelt möglich in St. Pölten

„Es scheint unmöglich, sich derzeit in St. Pölten gegen Corona impfen zu lassen“, ärgert sich eine St. Pöltnerin. Sie versuchte es bei Hausärzten und Internisten, aber sie wurde nicht fündig. Schließlich fragte sie in Wien an, dort wurde sie an die Gesundheitszentren der ÖGK verwiesen und so kam ihr Sohn schließlich zur Impfung.

„Seit Anfang Juli handelt es sich bei COVID-19 nicht mehr um eine anzeigepflichtige Krankheit und seit 15. Juni 2023 sind Schutzimpfungen gegen das Coronavirus in Niederösterreich ausschließlich bei niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen möglich – wie das auch bei Schutzimpfungen gegen andere Krankheiten der Fall ist“, heißt es auf Anfrage beim Land NÖ. Aktuell sei die

Nachfrage gering „Zumindest Herr Dr. Taha bietet aktuell Impfungen gegen SARS-CoV-2 an“, weiß Bezirksärztevertreter Florian Fiedler. Spätestens mit der Verfügbarkeit der neuen Variantenimpfstoffe werde das Angebot für Impfungen wieder breiter aufgestellt sein. Aktuell sei die Nachfrage aber gering.

„Da die Impfstoffe nicht als Einzeldosen verfügbar sind, müssen die Ärztinnen und Ärzte immer sechs Impflinge zusammenfassen, um keine Impfdosen zu verschwenden“, erklärt Fiedler.