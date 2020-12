Neben einer Mülldeponie ist damit zu rechnen, dass es nicht immer gut riecht. In letzter Zeit war der Gestank für einige Anrainer der Anlage „Am Ziegelofen“ aber nicht mehr auszuhalten. „Wir konnten die Fenster nicht mehr aufmachen und an Schlaf war oft gar nicht mehr zu denken“, berichtet ein betroffener Anrainer. Einmal musste eine Gartenparty wegen des Gestanks abgesagt werden. Deponie-Betreiber Johann Zöchling hat die Ursache mittlerweile behoben und verspricht Besserung.

„Wir haben eine Rotte neu geöffnet, die schon etwas länger nicht mehr betrieben wurde“, kennt Zöchling die Ursache für die Geruchsentwicklung. Das habe anfangs zu Gestank geführt, was sich aber mit Fortdauer des Betriebes wieder aufgehört habe. Zöchling gibt aber auch zu bedenken, dass nicht immer die Deponie an schlechtem Geruch schuld sei. „Wir bekommen auch Anrufe, wenn die Landwirte in der Gegend ihre Gülle ausführen.“

Der betroffene Anrainer meldete den Gestank dem Magistrat St. Pölten. Ein Sprecher bestätigt, dass Beschwerden wegen Geruchsbelästigung eingegangen sind. Dafür sei der Magistrat aber nicht zuständig, weshalb die Beschwerde an die Landesabteilung für Anlagenrecht weitergeleitet wurde.

Dort ist man mit dem Fall noch befasst. Messergebnisse werden laufend erhoben, die Anlage überprüft. „Es ist ein laufendes Überprüfungsverfahren“, heißt es aus der zuständigen Abteilung. In der Zwischenzeit darf die Anlage weiter betrieben werden.