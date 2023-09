30 Jahre Beschäftigung für Beschäftigungslose in St. Pölten

Seit 30 Jahren begleitet Gesa (Gemeinnützige Sanierungs- und Beschäftigungs Gmbh) als soziales Integrationsunternehmen beschäftigungslose Menschen auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt. Gesa unterstützt bei der persönlichen Weiterentwicklung und der Arbeitssuche und übernimmt im Dialog mit Partnerorganisationen und Fördergebenden den Auftrag, arbeitsuchende Menschen nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Wegen Wohnungsnot und einem Mangel an leistbaren Wohnraum, kam es 1990 zur Gründung des Vereins Wohnen. Wenig später gründet der Verein Wohnen eine Beschäftigungsinitiative mit Arbeitssuchenden - ein Vorläufer der Gesa. Die Aktion „8.000" ermöglichte die Umsetzung dieser Idee unter dem Motto "Arbeitslose schaffen Wohnraum für Wohnungslose". Unterstützt von ehrenamtlichen Fachleuten wurden Arbeitslose sinnvoll beschäftigt und Wohnungen auf einen guten Standard saniert.

Die 1990er Jahre: Von 8 auf 30 Wohnungen

Im Jahr 1993 wurde ein eigenes Beschäftigungsprojekt mit acht Transitarbeitsplätzen gestartet, finanziert von AMS NÖ, Land NÖ und dem Landesinvalidenamt NÖ (heute Sozialministeriumservice NÖ). Dies führte zur Übersiedlung von der Emmaus Baracke in die Ranzonigasse 1. In diesen Jahren wurden 30 Wohnungen für etwa 70 wohnungslose Menschen geschaffen. Die Beschäftigungsprojekte hatten das Ziel, Menschen, die vom Arbeitsmarkt bedroht waren, sinnvoll zu beschäftigen und zu aktivieren.

Wandel und Wachstum in den 2000er Jahren

In den folgenden Jahren entwickelte sich Gesa kontinuierlich weiter. Anfangs lag der Fokus auf langzeitarbeitslosen Männern und geförderten Arbeitsplätzen im Bereich der Sanierung. Doch bald erkannte man die Notwendigkeit, das Angebot auszudehnen, auch um Frauen anzusprechen. Neue Arbeitsbereiche wie eine Holzwerkstatt, Grünraumpflege, Reinigungsarbeiten, Büroassistenz und Verpackungsarbeiten wurden geschaffen. Ein Shop wurde eröffnet, in dem revitalisierte PC-Systeme zu erschwinglichen Preisen erworben werden können.

Vom Verein Wohnen zur GESA

Im Jahr 2001 erwarb der Verein Wohnen das Gebäude Daniel Granstraße 36 aus einer Konkursmasse und startete eine aufwändige Sanierung. Da dieses teilweise wegen massiver Kontaminierung des Bodens (Ölverseuchung) sehr aufwändig in ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden musste, war ein hoher Arbeitskräfteeinsatz notwendig. AMS NÖ und Bundessozialamt NÖ helfen finanziell mit. Im Jahr 2002 trennte der Verein Wohnen die Bereiche in Wohnen und Beschäftigung und gründet die GESA, gemeinnützige Sanierungs- und Beschäftigungs GmbH, wobei Johann Lechner weiterhin als Geschäftsführer fungierte.

Der Verein Wohnen erwarb die stark baufälligen und zum Großteil seit Jahren unbewohnten „Bürgerspitalhäuser“ in der Innenstadt von St Pölten und sichert damit für mehr als drei Jahre interessante Arbeitsfelder für Transitmitarbeitende

Ein neues Jahrtausend: Fortschritt und Wachstum

Das neue Jahrtausend brachte weitere Expansion und Erfolge mit sich. 2008 eröffnete die Werkstatt und Verkaufsstelle "SoCom", in der ausgemusterte PC-Sets revitalisiert und an bedürftige Kunden verkauft wurden. 2010 feierte der Verein das große Fest zur Fertigstellung der 37 sanierten bzw. neu geschaffenen Bürgerspitalhäuser. Doch Geschäftsführer Matthias Zuser berichtet: „Wieder wird der Platz zu knapp, dank des großen Wachstums in alle Richtungen.“ Ein Umzug in die Rennbahnstraße 4, das ehemalige Arbeitsamt, wurde notwendig und ermöglichte die Schaffung einer Bildungs- und Lernwerkstatt auf über 400 m².

Die Jahre 2013-2023 brachten weitere wichtige Entwicklungen mit sich. Nach dem Abriss des Gebäudes in der Rennbahnstraße erfolgte der Umzug der Werkstätten in die Kerensstraße 17. Das "Stufenmodell mit Integration" wurde eingeführt, um die Arbeitsbereiche an die Bedürfnisse der Arbeitssuchenden anzupassen und eine stufenweise Annäherung an die Anforderungen des Arbeitsmarktes zu ermöglichen.

Die letzten zehn Jahre: Nachhaltige Veränderungen

Im Jahr 2017 startete das Basisqualifizierungsprojekt „Fit im Handwerk 3.0" im Bereich Ökologisch Bauen und Elektrobereich. Ein neues Betriebsgebäude wurde unter höchsten ökologischen Standards gebaut. Die Eröffnung des „Hauses der Lernens" im Jahr 2018 war ein weiterer Meilenstein. Matthias Zuser übernahm 2018 die Geschäftsführung und ab 2022 gemeinsam mit Ingrid Neuhauser.

Im Jahr 2019 begann die Beratungsstelle TRENDWENDE, eine Bietergemeinschaft mit dem Verein Hebebühne, und bietet Menschen, die besonders vom Arbeitsmarkt exkludiert sind, Beratung und Gruppenangebote.

Die Menschen hinter den Zahlen

EineGeschichte wie die von Gesa kann nicht allein anhand von Zahlen und Daten erzählt werden. Im Jahr 1993 begann das Projekt mit nur acht Transitmitarbeitenden, im Jahr 2023 haben bereits 631 arbeitssuchende Menschen das Angebot der Gesa in Anspruch genommen. Der Begriff Transitmitarbeitende bedeutet, dass diese Personen einen befristeten Arbeitsplatzerhalten. Bei der Beratungsstelle, der Qualifizierung und bei Trainingsplätzen, ist die Rede von Teilnehmenden.

Die Gründe, warum Menschen zu Gesa kommen, sind vielfältig. Oftmals handelt es sich um Langzeitarbeitslose, die Schwierigkeiten haben, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Niedrige Qualifikationen, gesundheitliche Einschränkungen, fehlende Berufserfahrung und prekäre Lebenssituationen sind nur einige der Hürden, die sie überwinden müssen. Doch der Wunsch, wieder sinnvoll tätig zu sein und sich in die Gesellschaft einzubringen, ist bei den meisten Menschen ungebrochen, wie Zuser betont.

Die Gesa hat sich in den letzten 30 Jahren zu einer festen Institution in St. Pölten entwickelt, die nicht nur Arbeitsuchenden Hilfe bietet, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur sozialen Integration leistet. Langzeitarbeitslosen Menschen wird oft fälschlicherweise vorgeworfen, sie würden nicht arbeiten wollen, meint Zuser: „ Wir machen allerdings die Erfahrung, dass die Menschen sinnvoll tätig sein wollen, sie gerne Teil eines Betriebes sein wollen. Sie wollen sich einbringen und arbeiten an der Verbesserung von Arbeitsabläufen mit.“

Die Gesa wird finanziert vom AMS NÖ, aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und vom Land NÖ.