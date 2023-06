39 Mio. Euro Gesamterlös: Erfolgreiches Jahr für FH St. Pölten

Die neue Strategie 2025 – „We Contribute to Society as an Engaged University“ – der Fachhochschule St. Pölten wurde im Jahr 2022 erarbeitet. Im Zentrum der insgesamt sechs Schwerpunkte stehen studierendenzentriertes Lehren und Lernen sowie die European University St. Pölten. Die FH St. Pölten koordiniert seit zwei Jahren die European University Allianz E³UDRES² und das 2022 initiierte E³UDRES² Entrepreneurship & Innovation Network for Smart and Sustainable European Regions (E.I.N.S.).

Hannes Raffaseder, Geschäftsführer der FH St. Pölten, erklärt: „Als European University erkennen und fördern wir Potenziale in den Regionen und erweitern unser Netzwerk an Partnerhochschulen und Kooperationspartnern. So gestalten wir die Zukunft des europäischen Hochschulraums aktiv mit“.

Laut FH-Geschäftsführer Johann Haag arbeitet die FH St. Pölten an Konzepten für die Flexibilisierung und Individualisierung von Curricula, um die Bedürfnisse der Studierenden in den Mittelpunkt zu stellen. „Neben der modernen Infrastruktur können wir Studierenden so ideale Voraussetzungen bieten und sie optimal auf die sich schnell wandelnde Arbeitswelt vorbereiten“, so Johann Haag.

Der Geschäftsbericht im Überblick

Mit einem Gesamterlös von 39,93 Millionen Euro konnte laut der FH ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen werden. 4,6 Millionen Euro entfielen dabei auf Projekte im Bereich Forschung, Entwicklung, Wissenstransfer und Innovation. Das entspricht mehr als zehn Prozent der Gesamterlöse. Insgesamt entfallen die Erlöse folgendermaßen:

31,165 Mio. Erlöse Lehre

4,581 Mio. Erlöse Bereich Forschung, Entwicklung, Innovation, Wissenstransfer (inkl. ForschungsGmbH)

2,323 Mio. Erlöse Sonstiges

1,862 Mio. Erlöse Weiterbildung

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 (Gesamterlös 36,12 Mio. Euro) gab es eine Steigerung von elf Prozent. Investiert wurde dagegen deutlich weniger: 2021 wurden 42,50 Millionen Euro investiert, 2022 waren es 15,76 Millionen Euro.

Erfreulich für die Geschäftsführung der FH war auch die Entwicklung der Studierendenzahlen. 3.878 Studierende waren 2022 in den Studien- und Lehrgängen der FH St. Pölten inskribiert, das sind um fünf Prozent mehr als 2021. Absolventinnen und Absolventen gab es im Geschäftsjahr 2022 804 an der FH St. Pölten.

Den gesamten Geschäftsbericht finden Sie hier: fhstp.ac.at