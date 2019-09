Ein Dreiergespann wird ab sofort die Geschicke der Fachhochschule St. Pölten lenken. Nach der Pensionierung von Gabriela Fernandes (die NÖN berichtete) rücken zwei langjährige FH-Führungskräfte in die Geschäftsführung nach.

Fernandes arbeitete zwölf Jahre lang gemeinsam mit Gernot Kohl in der Geschäftsführung. Die Zahl der Studierenden hat sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt. „Bald wird mit dem Zubau ein großer Wunsch für die weitere Entwicklung Realität. Ich verlasse die Fachhochschule in dem Wissen, dass sie ihren Weg erfolgreich weitergehen wird“, meint Fernandes. „Die FH St. Pölten hat sich durch Gabriela Fernandes‘ unermüdlichen Einsatz zu einer der forschungsstärksten Fachhochschulen in Österreich entwickelt“, lobt Gernot Kohl.

"Notwendige Stabilität für kontinuierliche Weiterentwicklung garantiert" Bürgermeister Matthias Stadler

Kohl übernimmt nun als Chief Executive Officer den Vorsitz und die Gesamtverantwortung. Hannes Raffaseder ist als Chief Research & Innovation Officer für die Bereiche Forschung, Innovation und Wissenstransfer verantwortlich. Johann Haag ist als Chief Operation Officer für den Lehrbetrieb und die Organisationsentwicklung zuständig.

„Dass mit Hannes Raffaseder und Johann Haag zwei langjährig an der FH tätige Führungskräfte und bisherige Mitglieder des Hochschulmanagements mit Gernot Kohl das Geschäftsführungsteam bilden, garantiert die notwendige Stabilität für die kontinuierliche Weiterentwicklung und erfolgreiche Gestaltung der Zukunft“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler.

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist die Fachhochschule St. Pölten ein Erfolgsprojekt. „Die bisherige Geschäftsführung hat diese Entwicklung positiv vorangetrieben.“ Besonders hebt sie hervor, dass der Bereich der Vermittlungsinitiativen ausgebaut werden konnte. Diese hätten „das Bewusstsein der Bevölkerung für Wissenschaft und Forschung nachhaltig gestärkt“.