Theaterstück belebt die St. Pöltner Synagoge

Werbung

Die Israelitische Kultusgemeinde St. Pölten zählte vor dem Jahr 1938 insgesamt 577 Mitglieder. Davon wurden 321 Menschen in der Shoah ermordet, 214 konnten entkommen und von 42 weiteren ist das Schicksal unbekannt.

Das neue Bühnenwerk „Nathan 575“ gibt diesen damaligen Bürgerinnen und Bürgern der Landeshauptstadt und Umgebung ihre Stimmen zurück und erzählt über ihre Lebensschicksale. Diese sammelte für das Bühnenwerk Landestheater-Dramaturgin Julia Engelmayer, die in Archiven und in den Sammelbänden von Christoph Lind vom Institut für jüdische Geschichte Österreichs recherchierte.

Somit erfährt das Publikum zum Beispiel über die Lebensgeschichte der St. Pöltnerin Olga Willner, die gezwungen wurde, sich auf die Flucht bis in den Fernen Osten zu begeben und im chinesischen Exil zu leben.

Mischung aus Realität und Literatur

In der Handlung mischt das Regie-Duo Ludwig Wüst und Maja Savic diese wahren Begebenheiten mit Gotthold E. Lessings Ideendrama „Nathan der Weise“ und setzt seine Erzählungen wie Ringparabel oder Tempelherr mit den Stimmen der jüdischen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in einen Dialog. So soll die Dringlichkeit der Lessing’schen Ideale von Toleranz und Aufklärung noch spürbarer gemacht werden.

Um das Erzähltempo der zwei Handlungsebenen dynamisch zu halten und um die Übergänge möglichst natürlich zu gestalten, begleitet die Aufführung Helmut T. Stippich mit seinem Akkordeon.

Das Bühnenwerk feiert seine Premiere am Freitag, 27. Mai, um 19.30 Uhr in der Ehemaligen Synagoge. Im Herbst plant das Regie-Duo die Premiere von seinem analogen Film „I am here“, der in NÖ gedreht wurde.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.