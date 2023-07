Pizza-Ofen bei Fuoco in St. Pölten bleibt kalt

Die Enttäuschung bei den St. Pöltner Pizza-Fans ist riesengroß. „Weil es hier einfach die allerbeste Pizza weit und breit gegeben hat“, liest man in den Sozialen Medien immer wieder. Aber jetzt ist das fix, was zuletzt immer wieder schon befürchtet wurde – das Ristorante Fuoco in der Kremser Landstraße sperrt zu. „Und das, obwohl immer durchaus viele Gäste da waren“, erzählt Liegenschaftseigentümer Peter Sautner, „aber leider hat es persönliche Turbulenzen gegeben. Das begann schon, als sich die Kompagnons – die beiden starteten das tolle Projekt – wieder getrennt haben. Jetzt geht es leider nicht mehr weiter.“

Wobei es durchaus auch in Zukunft am Standort gute Küche geben soll. Denn die Lage für ein Lokal ist top. Und die Interessenten stehen Schlange. „Wir werden jetzt einmal schauen, wer das beste Konzept hat“, so Sautner, der aber nicht ausschließen kann, das Objekt anderwertig zu vermieten. Bis September soll aber eine Entscheidung fallen.