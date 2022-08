Brunner & Brunner & Brunner: Eine engagierte Familie aus Gerersdorf

Werbung

Ist die Rede von „Brunner & Brunner“, denken viele sofort an das einstige Brüder-Duo der Schlagerbranche. „Brunner & Brunner & Brunner . . .“ in anderer Form gibt es aber auch in der Gemeinde Gerersdorf. Auf musikalischer Ebene ebenso wie in anderen Bereichen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens.

Bei Christine fließ das Blut wohl im Dreivierteltakt

Die Brunners aus der Katastralgemeinde Loipersdorf hängen es nicht gern an die große Glocke, aber sie sind eine Familie, die sich seit Jahren und zum Teil Jahrzehnten vielseitig ehrenamtlich engagiert. Immer wieder taucht der Name Brunner auf – im Musikleben, im Vereinsleben, im Pfarrleben und anderswo.

Das musikalische Aushängeschild der Familie ist Diplom-Ingenieurin Christine „Christi“ Brunner. In ihren Adern fließt wohl das Blut im Dreivierteltakt.

Die 36-Jährige ist seit 2002 Mitglied des örtlichen Musikvereins, seit mehreren Jahren formt und dirigiert sie als Kapellmeisterin die Musikerinnen und Musiker der Blaskapelle, sie leitet den beliebten „Chor Gerersdorf“ und ist ebenfalls Chefin des neu gegründeten Kinderchores. Als Draufgabe unterstützt „Christi“ die Band „Live and easy“ als Gitarristin und Sängerin.

Tuba-Bläser, Gemeinderat und Feuerwehrmann

Gatte Toni (41) ist ihr dicht auf den Fersen mit seinen Engagements. Als Obmann-Stellvertreter des Musikvereins ist er nicht nur um das Management der Musiker bemüht, mit seiner Tuba gibt er auch kräftige Töne von sich.

Seit seinem 19. Lebensjahr engagiert sich der Landwirt mit Unterbrechungen im Gemeinderat – zurzeit als „Geschäftsführender“. Seit 2021 ist Anton Brunner jun. auch Obmann der örtlichen ÖVP. Ja, und noch etwas: Er singt auch im „Chor Gerersdorf“, ist aktiver Feuerwehrmann, war früher Obmann-Stellvertreter des Bauernbundes und noch früher Ortsobmann und Bezirksobmann der Landjugend.

Seine Schwester Christine Franziska Brunner ist die Dritte aus der Familie, die den „Chor Gerersdorf“ mit ihrer Stimme unterstützt. Das Gründungsmitglied des Chores singt nicht nur, sie ist seit dem Vorjahr auch Obfrau der Singgemeinschaft. In der Pfarre bringt sie sich bereits in der zweiten Periode erfolgreich als Pfarrgemeinderätin ein.

Die Eltern leben es seit Jahrzehnten vor

Die ältere Generation der Brunners steht den Jungen um nichts nach. Anton Brunner sen. ist mit 74 Jahren oberster „Senior“ in der Gemeinde.

Er leitet seit 2015 die NÖ-Senioren-Ortsgruppe, den größten und aktivsten Verein in Gerersdorf. In der Pfarre kann der pensionierte Landwirt und leidenschaftliche Wanderer auf drei aktive Jahrzehnte im Pfarrgemeinderat sowie auf 20 Jahre als Pfarrkirchenrat zurückblicken. Ein besonderes Anliegen ist ihm das Engagement als ehrenamtlicher Busfahrer beim „Gemeindebus Gerersdorf“.

„Last, but not least“ ist da noch seine Frau Christine „Christl“ Brunner. Sie unterstützte mit ihrer Stimme bis vor Kurzem 40 Jahre lang den Kirchenchor, war ab den Jugendjahren drei Perioden im Pfarrgemeinderat, ist seit vielen Jahren Mitglied der Frauenrunde und umsorgt jetzt mit großer Liebe und Freude ihre Enkel.

„Brunner & Brunner & Brunner . . .“ – eine Familie aus Loipersdorf in der Gemeinde Gerersdorf mit vielen Talenten, die einen großen Teil ihrer Freizeit der Allgemeinheit, dem Vereinsleben und der Gesellschaft widmet und die selten vor den Vorhang tritt. Aber man kennt sie, auch über die Gemeindegrenzen hinaus.

