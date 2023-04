Gespräch mit Regisseurin Film über Prostitution feiert in St. Pölten NÖ-Premiere

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Foto: Stefan Zotter

R egisseurin Carola Mair will in ihrem Film „Precious_LIEBEnsWERT“ das Tabu Sexarbeit brechen. Am Montag, 24. April, feiert der Film NÖ-Premiere mit einem Gespräch mit Regisseurin Carola Mair.