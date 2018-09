Laute Schüsse in der Herzogenburger Straße rissen Bewohner in der Nacht des 30. März aus dem Schlaf. Bei einer Rauferei hatten zwei Burschen (18, 20) zu Schreckschusspistolen gegriffen. Ihnen und ihren drei Kontrahenten aus St. Pölten (34, 39) wird nun am Landesgericht der Prozess gemacht.

„Wir waren gut drauf, haben auf ein Taxi gewartet, da hat einer der Burschen von der anderen Straßenseite rübergestänkert. Beide sind dann zu uns“, erzählt einer der St. Pöltner. Beleidigende Worte ließ einer der Männer dann nicht auf sich sitzen. „Ich habe dem 18-Jährigen eine Watschn gegeben, da hat er drei Mal auf mich geschossen und ist davongelaufen. Ich bin ihm nach, habe ihm das Haxl gestellt“, erzählt dieser Angeklagte. In ein Handgemenge waren dann alle fünf involviert. Der 20-Jährige flüchtete danach und feuerte auf einen der Verfolger mit seiner Schreckschusspistole.

Zwei Angeklagte fassen Strafe aus

„Ist es heutzutage normal, dass man eine Pistole aus der Hose zieht?“, fragt einer der Männer, denen nun Körperverletzung vorgeworfen wird, den Richter. Prellungen und Hämatome sollen sie dem 18-Jährigen zugefügt haben. „Die Pistole oder einen Schlagring habe ich bei mir, weil ich schon einmal ausgeraubt wurde“, erklärt der Jugendliche. Für Gerichte ist er kein Unbekannter. Eine Bewährungsstrafe fasste er bereits aus, weil er versucht hatte, bei einem Juwelier einzubrechen.

Für den 18-Jährigen setzt es wegen gefährlicher Drohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz neun Monate bedingt sowie 720 Euro unbedingte Geldstrafe. Der 20-Jährige wird von gefährlicher Drohung freigesprochen. „Er hat in Notwehr geschossen“, so der Richter.

3.600 Euro muss einer der St. Pöltner wegen Körperverletzung berappen. Mit 80 Stunden gemeinnütziger Leistung kommt der zweite davon, der dritte wird freigesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.