Diebstahl am Friedhof in Wilhelmsburg: Gießkannen bekamen „Füße“

Man glaubt es kaum, es ist aber eine Tatsache: Gießkannen sind in letzter Zeit Ziel von Dieben am Friedhof, hauptsächlich im neuen Teil. So wie es ausschaut, wurde wahrscheinlich gleich ein größerer Teil zusammen gestohlen. War es vorher nur hin und wieder eine Kanne, so ist jetzt eine große Menge weggekommen.

„Die Friedhofswärter sind angewiesen, hier genau zu schauen und jeden Diebstahl zur Anzeige zu bringen“, sagt Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann, „aber wir ersuchen auch die Bevölkerung, genauer hinzuschauen und uns Vorfälle zu melden.“ Hippmann ist dafür unter 02746/2315-55 erreichbar.

Geld muss woanders eingespart werden

Die fehlenden Kannen werden ergänzt, aber trotzdem will man noch abwarten, damit diese nicht auch gleich wieder „Füße“ bekommen, hört man aus der Stadtgemeinde.

ÖVP-Stadtrat Gert Dieterich als zuständiger Referent meint: „Der Verlust so vieler Gießkannen in so kurzer Zeit ist ein Schaden, der nicht einkalkuliert ist. Damit wird nicht nur der Gemeinde geschadet, sondern jedem Bürger, weil das Geld woanders gespart werden muss.“

Dieterich hofft, die Friedhofsbesucher werden sensibilisiert und melden sich, wenn sie etwas beobachten. „Muss es wirklich sein, dass wir Videoüberwachung installieren und den Friedhof über Nacht absperren?“, so Dieterich und Hippmann.

