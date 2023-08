Gehen rund ums Herz

"Herzensangelegenheiten" war der Titel einer Themenwanderung, die von der Gesunden Gemeinde Stössing veranstaltet wurde. Für die acht Teilnehmer gab es Informationen rund um das menschliche Herz. Referentin Natalia Ölsböck von der Initiative „Tut gut in NÖ“ verknüpfte theoretische Basics mit kurzweiligen Übungen. Mit Überlegungen zu den Fragen "Wofür brennt mein Herz?" und "Was erwärmt mein Herz?" stellte jeder eine Liste der eigenen Herzensmenschen zusammen. „Auch das Erleben der Natur fürs eigene Wohlbefinden war ein Teil des Workshops. So wurde zum Beispiel eine Blindführung im Freien gemacht, bei der man dem führenden Partner ganz vertrauen muss“, so AK-Leiterin Isabella Kickinger.