Kinder kochten in Stössing

Auf Einladung der Gesunden Gemeinde nahmen 13 Kinder im Rahmen des Ferienspiels an einem Kochkurs teil. Der Kindergarten wurde genutzt, um ein schmackhaftes dreigängiges Menü zuzubereiten.

Als Vorspeise wurden ein Kräuter-Topfen-Aufstrich mit Gemüsesticks und bunte Melonen-Spieße gezaubert. Ein „Pizza-Garten“, belegt mit verschiedenstem Gemüse, diente als Hauptspeise. Als Dessert gab es eine Ribiselschaumschnitte sowie eine Topfen-Crunchy-Creme mit frischen Früchten.

„Es hat herrlich geschmeckt. Ein großes Dankeschön an alle Kinder, die so fleißig mitgekocht haben. Danke auch an die Helfer und an das Team vom Kindergarten Stössing, das uns so herzlich empfangen hat“, freute sich Isabella Kickinger von der Gesunden Gemeinde Stössing.