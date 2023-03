PVZ St. Pölten versorgt künftig 365 Tage im Jahre

Seit vergangenem Sommer übernimmt das PVZ St. Pölten jeden Samstag den Wochenend-Bereitschaftsdienst und auch an den Weihnachtsfeiertagen sicherte das Team die ärztliche Versorgung. Jetzt geht das Team um die beiden Begründer des PVZ St. Pölten Rafael Pichler und Michael Hochstöger noch einen Schritt weiter: Ab April wird das PVZ im Harlander Betriebsgebiet auch an Sonn- und Feiertagen im Sinne des Bereitschaftsdienstes geöffnet.

„Wir bieten dann im Primärversorungszentrum auch an Sonn- und Feiertagen Versorgung für akut Erkrankte an und können damit eine große Lücke im Zentralraum füllen“, führt Pichler aus. Unterstützung bekommt das PVZ-Team von Allgemeinmedizinerin Anna Klima. „Sie übernimmt zum Beispiel den Dienst während unserem traditionellen mehrtägigen Betriebsausflug zu Pfingsten“, sagt Pichler.

Ärztepool soll Versorgung sichern

Die Öffnung des PVZ St. Pölten das ganze Jahr über realisiert die Idee von Rafael Pichler, dass es Standorte gibt, wo Patientinnen und Patienten wissen, dass jemand da ist. „Dann muss man nicht einmal nachsehen, wer Dienst hat“, erklärt Pichler. Dafür will er auch auf Ärztinnen und Ärzte zugreifen, die keinen Kassenvertrag haben. „Wir haben bereits einen kleinen Pool aufgebaut, freuen uns aber auf weitere Anfragen“, sagt der Allgemeinmediziner. Es gebe einige, die sich am Wochenende etwas dazuverdienen wollen, etwa Ärzte aus dem Krankenhaus oder auch die junge Mutter, die nur am Wochenende Zeit hat zu arbeiten. Ärztinnen und Ärzte ohne Kassenvertrag können mit bestehender Infrastruktur Dienste übernehmen. „So wird der Pool der an möglichen Ärzten erweitert und die Spitalsambulanzen werden weiter entlastet“, ist Pichler überzeugt. Ziel bleibe, eine gute Notversorgung zu gewährleisten.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.