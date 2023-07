Gesundheitskoordinatorin Doris Covi schließt Lehrgang ab

Der traditionelle Hutwurf im Audimax der Universität für Weiterbildung in Krems markierte den Abschluss der zweiten Auflage des Universitätslehrganges „Regionale Gesundheitskoordination“. Unter den elf Studierenden war auch Doris Covi aus Böheimkirchen. Die Absolventen der Ausbildung sollen Bindeglied zwischen Gemeinden, Bürgern und dem „Tut gut!“-Netzwerk sein.

„Durch die Ausbildung wird die Gesundheit in der Bevölkerung unterstützt. Der Universitätslehrgang ist ein Vorzeigebeispiel zur nachhaltigen Verankerung von Gesundheitsförderung in den Gemeinden“, betonten Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl, Departmentleiter Gerald Gartlehner und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl.

Doris Covi sieht als eines der Kernelemente ihrer Tätigkeit die Bedarfserhebung in Böheimkirchen. „Es ist schön, die Dankbarkeit der Teilnehmer zu spüren, dass sie die Möglichkeit bekommen haben zu partizipieren. Ich habe mir im Lehrgang einen Werkzeugkasten für das Projektmanagement angeeignet und freue mich aufs Vernetzen, Koordinieren und vor allem in Bewegung bleiben“, so die Gesundheitskoordinatorin.