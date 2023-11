Das „kleine Spital“ im Süden von St. Pölten ist voll in Betrieb

St. Pölten hat in Harland jetzt ein neues „kleines Spital“. „Kleinigkeiten sind noch zu erledigen, aber prinzipiell sind die einzelnen Bereiche voll in Betrieb“, berichtet Bauherr Franz Holler bei einem Gang durch das Gesundheitszentrum. Das dorthin übersiedelte Primärversorgungszentrum im Erdgeschoß des einen Gebäudeteils ist dabei ein „wichtiger Teil, aber das Gesundheitszentrum ist viel mehr“, betont Holler.

Das PVZ ist der allgemeinmedizinische Bereich und decke das Spektrum der Kassenmedizin ab. Knapp 1.000 Personen nutzten dieses am Tag nach der Übersiedelung im Vollbetrieb. Kassenmedizinisch besetzt ist etwa auch die Urologie. „Außerdem haben wir einen Kassenchirurgen im Haus“, so Holler. Dazu gibt es im Wahlarztbereich etwa das Zentrum für Medizin und Sport, Kardiologie, HNO, Dermatologie, Physiotherapie mit Physio 4.0 und einen Bandagisten. „Im Vollbetrieb rechnen wir mit 2.000 Patienten pro Tag“, so Holler. Das Ziel ist ein sozusagen ein „One-Stop-Shop für den Patienten, der hierher kommt und Vollversorgung hat“.

Ganz oben im Gebäude befinden sich zwei Räume für tagesklinische Eingriffe. Diese sind dem privaten Bereich vorbehalten, erklärt PVZ-Leiter Rafael Pichler bei einem Blick in die Räume. Mit 700 Operationen pro Jahr der Wahlärzte rechnet Pichler. Die beiden „Eingriffsräume mit den hygienischen Voraussetzungen eines Operationssaals“ sind mit modernstem Gerät ausgestattet. Ebenso der Aufwachraum mit Aussicht. Die erste Arthroskopie hat Franz Wiesauer für das Zentrum für Medizin und Sport dort bereits vorgenommen. Nach rund drei Stunden konnte der Patient wieder nach Hause gehen.

Ausbildungsstätte und Labor direkt im Haus

Ergänzt wird das Gesundheitszentrum durch eine Apotheke im Zentrum des Gebäudes. Ebenso beherbergt es ein Seminar- und Veranstaltungszentrum, das für Fachtagungen und Fortbildung zur Verfügung steht. Und die PVZ-Bildungsakademie. Als Initiative des PVZ werden dort eigene Ordinationskräfte ausgebildet. „Wer größer werden will, wer Fachkräfte will, muss selber ausbilden“, weiß Pichler. Ebenso müsse man Rücksicht auf deren Bedürfnisse nehmen. Das zahle sich aus. „Inzwischen melden sich auch Ärzte bei uns. Wir haben auch fünf Kinderärzte.“

Es gibt zudem eine Cafeteria, eine Kinderspielecke und darunter eine „Tiefgarage, die so groß ist wie die am St. Pöltner Rathausplatz, mit 150 Stellplätzen“, betont Holler. „Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass sie ausgesprochen freundlich, hell und großzügig errichtet wird, damit auch die vielen älteren Menschen, die hier andocken, immer einen Parkplatz finden werden."

Ein eigenes Stockwerk übersiedelt das größte niederösterreichische Facharzt-Labor mit einer wesentlichen Erweiterung des Leistungsspektrums vom Bestandsgebäude in den Neubau. Mit dem Andocken der Fahrer finden wir bei medlog, deren Geschäftsführer ich im Hauptberuf bin, ideale Bedingungen in der Logistik dahinter vor“, erklärt Holler. Es sei natürlich auch perfekt, eines der größten Labore Österreichs hier im Haus zu haben. „Dadurch ist für die Patienten eine wahnsinnige schnelle Diagnostik, sprich Analyse und Befundung möglich“, erklärt Franz Holler. „Es gibt alles da, was man in einem hochmodernen Gesundheitszentrum erwartet.“

Franz Holler am Eingang zum neuen Gesundheitszentrum. Foto: Bina Köppl Communications

Dringender Wunsch nach Kreisverkehr

Nach einer reinen Bauzeit von eineinhalb Jahren und einer Projektdauer von insgesamt drei Jahre ist das Gesundheitszentrum pünktlich in Betrieb gegangen. „Ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag“, so Franz Holler, ist hineingeflossen. „Was wir hier auch unter Beweis stellen wollten, ist dass man ohne öffentliche Gelder eine medizinische Einrichtung errichten kann. In diesem Fall mit einer Bank, die das finanziert und auch an diese Idee glaubt.“ Wirtschaftlich zu betreiben sei auch mit überwiegend kassenmedizinischem Anteil, ist Holler überzeugt.

Bei der Planung habe man viel Wert auf Funktionalität gelegt. „Es war ein Herausforderung an die Architektur, den einzelnen Ordinationen die Möglichkeit zu geben, bis zum Schluss ihre eigenen Flächen zu entwickeln. Denn unser Anspruch war nicht nur ein funktionierendes Gebäude, sondern auch eines, das toll aussieht“, betont der Bauherr. Das Gebäude erfülle auch höchste ökologische Standards. Verfügbare Freiflächen wurden für Photovoltaik genutzt. Zudem sind Wasser-Wärmepumpen im Einsatz. „Es gibt keine aufwendigen Klimaanlagen, die den ganzen Tag blasen. Passive Heiz- und Kühl-Decken schaffen eine gewisse Raumtemperatur und ein gewisses Raumklima.“ Das ermögliche ein angenehmes Arbeiten und schaffe für den Patienten eine angenehme Situation. Die nächsten Pläne stehen ebenfalls bereits: Bis Ende 2025 wird an Stelle des bisherigen PVZ das Gesundheitszentrum 2 errichtet, mit weiteren Privatordinationen und einer großen Radiologie.

Offiziell mit Ehrengästen eröffnet wird das neue Gesundheitszentrum am 10. November. Einen Wunsch hat Franz Holler dann noch: einen Kreisverkehr an der Landesstraße bei der Einfahrt zu Betriebsgebiet und Gesundheitszentrum. Die Frequenz sei mit Gastronomie, Logistik, Abschlepp-Unternehmen und Gesundheitszentrum hoch. „Speziell wenn ältere Leute vom Betriebsgebiet rausstechen müssen auf eine hochrangige Landesstraße, wo die Autos mit großer Geschwindigkeit vorbeifahren, ist das nicht ideal. Das gehört gelöst, da darf es nicht am Geld scheitern“, meint Holler. Stadt und Land hätten hier ein Vorzeigezentrum, das beiden nichts gekostet hat, aber beiden viel bringe. Nicht zuletzt „arbeiten allein im Gesundheitszentrum rund 250 Menschen“.