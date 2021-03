Die NÖN berichtete in der Vorwoche über ein neues Gesundheitszentrum, das 2023 in Harland entstehen soll. Gesundheitszentrum-Erfinder Franz Holler will also das schaffen, was in St. Pölten seit Jahren nicht gelingt – das Engagement von Kinder-Kassenärzten und Allgemeinmedizinern.

Vorzeigeprojekt Neues Zentrum für Gesundheit in Harland

„Gegenwärtig gibt es nur eine einzige Kinder-Kassenordination für mehr als 60.000 Einwohner. Das ist ein großer Mangel“, sieht Holler hier ein Problem. Im neuen Gesundheitszentrum sollen im PVZ zehn Allgemeinmediziner und drei Kinderärzte Platz finden. Im Facharztzentrum sollen bis zu acht Kassenordinationen verschiedener Facharztrichtungen und 20 Wahlarztordinationen unterkommen. „Auch hier werden ein oder zwei Kinderärzte dabei sein“, so Holler.

Ordinationsmodelle als Anreiz

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Ärztekammer sehen die Ankündigung eines neuen Gesundheitszentrums als Chance für eine Entspannung beim Ärztemangel-Problem. „Wenn sich dort Kinderärzte niederlassen möchten, sehen wir dies positiv“, erklärt Ärztekammer-Sprecherin Birgit Jung. Es werde seit Jahren versucht, gemeinsam mit der ÖGK Lösungen zu finden, um etwaige Stellen für Ärzte attraktiver zu machen. Dazu gehören flexiblere Öffnungszeiten und „neue Ordinationsmodelle, die Medizinern den Schritt in die Selbstständigkeit erleichtern und das unternehmerische Risiko minimieren“, erklärt Walter Sohler, Sprecher der ÖGK.

Dies alles könnte das neue Gesundheitszentrum den Ärzten bieten, wie bereits das PVZ zeigt, das an selber Stelle seit 2019 erfolgreich Patienten versorgt. Ein Modell, das sowohl ÖGK als auch Ärztekammer begrüßen. Sohler: „Die ÖGK ist immer gesprächsbereit, wenn es sinnvolle Initiativen gibt, die es ermöglichen, die Versorgung für ihre Versicherten zu verbessern.“