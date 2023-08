Unmut über fehlende Instandhaltung im St. Pöltner Citysplash

Wenige Jahre ist die Neugestaltung des St. Pöltner Freibades her. Nun erheben Nutzerinnen und Nutzer Kritik, weil seither „nichts“ mehr gemacht worden sei. Es gebe einen erheblichen Anteil an kaputten Schlössern und auch die Spritzvorrichtungen beim Kinderbereich funktionieren nicht mehr.

Bäderleiter Martin Fuchs zeigt Verständnis für berechtigte Kritik, möchte aber auch festhalten: „Die Preise beim Citysplash wurden seit Jahren nicht angepasst: So günstig kann man in keinem vergleichbaren Bad den Sommer genießen.“ Möglich sei das nur durch das Personal, das unzählige Tätigkeiten (vom Technikraum bis zur Beckenreinigung) durchführt. Außerdem werde jährlich in die Instandhaltung investiert und es würden speziell im Frühjahr vor der Eröffnung immer umfangreiche Revisionsarbeiten erfolgen.

„Zu den Kästchen und Spritzvorrichtungen muss leider klar festgehalten werden, dass sich Europa offensichtlich bei der Produktion elektronischer Bauteile dem asiatischen Raum ausgeliefert zu haben scheint“, erklärt Fuchs. Bestimmte Artikel und Ersatzteile, auch von namhaften Herstellern, seien seit Monaten bzw. mitunter gar nicht mehr verfügbar. Jetzt werden neue Elemente von einem anderen Hersteller beschafft, auch mit mehreren Wochen Lieferzeit. „Nachdem auch die Integration in das bestehende System geklärt werden konnte, sollten diese hoffentlich bald eingebaut werden können“, so Fuchs. Die Sachlage bei den Spritzdüsen verhalte sich ident. Dazu komme der Fachkräftemangel seitens der Spezialfirmen, was zu langen Wartezeiten bei Servicearbeiten führe. „Falls konkret der Wasserpark gemeint sein sollte: Dieser funktioniert bereits wieder einwandfrei“, betont Fuchs.