Die Vorsaison war eine der mildesten und somit auch eine mit den wenigsten Einsätzen für den Winterdienst. 13 Mal musste die Mannschaft des Wirtschaftshofes ausrücken. Dass es heuer wieder so wird, darauf kann sich die Stadt natürlich nicht verlassen. Derzeit wappnet sich der Wirtschaftshof für die ersten Nächte unter null Grad und erste Schneeflocken.

„Der Winterdienst ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. Man darf die Verantwortung gegenüber den Straßenteilnehmern nicht unterschätzen“, berichtet Erwin Lender, ein Urgestein unter den 130 Mann vom Wirtschaftshof. Damit Corona nicht auch noch für glatte Straßen in St. Pölten sorgt, wird das Team heuer in zwei Gruppen eingeteilt. Mit 47 Fahrzeugen nimmt der Wirtschaftshof heuer den Kampf gegen Schnee und Glatteis auf. „Die echten Schneeeinsätze werden weniger, dafür steigen die kurzzeitigen Einsätze durch Glatteisbildung in den Morgenstunden durch gefrierenden Nebel“, berichtet Lender. Insgesamt betreut der Wirtschaftshof rund 380 Kilometer Straße, 196 Kilometer Rad- und Fußwege und die gesamte Fußgängerzone in der Innenstadt.

Salz und Riesel bei Bedarf nachbestellt

Durchschnittlich werden für einen Winter 1.200 Tonnen Salz und 2.000 Tonnen Streuriesel benötigt. Aktuell sind 600 Tonnen Salz und 1.200 Tonnen Riesel für den Winterdienst eingelagert. Bei Bedarf wird automatisch über eine elektronische Wiegeeinrichtung nachbestellt. Zu wenig Streumaterial war noch nie das Problem des Wirtschaftshofes, anders sieht es da mit engen Straßen aus. Parkende Autos stellen die Chauffeure der Schneepflüge oftmals vor eine große Herausforderung.

Damit die Straßen in der Früh auch eisfrei sind, muss auch in der Nacht gefahren werden. „Wir bitten um Verständnis“, so Winterdienst-Urgestein Lender.