Dass am Gewerbepark Kopal einiges entsteht, spüren bald auch die Autofahrer auf der Mariazeller Straße: Bis Ende September wird für die künftige Erschließungsstraße – zirka 80 Meter nördlich der bisherigen Einfahrt – eine Ampel installiert. Im Zuge der Arbeiten werden einzelne Fahrstreifen der B 20 gesperrt, der Verkehr wird dann über die anderen Fahrstreifen verschwenkt.

Die neue Ampel wird bei Bedarf für die Autolenker, die aus dem Gewerbepark Richtung Norden und Süden fahren, auf Grün schalten. Auch Verkehrsteilnehmer aus dem Süden, die nach links in das Kopal-Areal abbiegen wollen, müssen auf Grün warten: Ampel-Sensoren erfassen ankommende Fahrzeuge und schalten, im Takt mit den nächsten Ampeln, um.

Sichtbar gearbeitet wird auch an der Grundstücksgrenze

Die Umzäunung des ehemaligen Kasernen-Areals wurde in der vergangenen Woche abgerissen, in den Sommermonaten wird entlang der Ostseite des 29 Hektar großen Areals von der Stifterstraße bis zur Schulze-Delitzsch-Straße ein neuer Geh- und Radweg errichtet. Zudem wird das Gelände an das städtische Wasserleitungsnetz angeschlossen. Diese Maßnahmen werden von der WSF-Privatstiftung als Eigentümerin des Areals finanziert.