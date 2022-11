HTL St. Pölten-Girlpower feiert Jubiläum

In der HTL geht es nicht nur um das mechanische Schweißen von Rohstoffen, sondern auch um das Schweißen von Gemeinschaften. Diesem Anspruch geht seit zwei Jahrzehnten das Mädchenvernetzungstreffen der HTL nach, das die St. Pöltner Schülerinnen zusammenholt und miteinander vernetzt. Beim diesjährigen Girls’ Day wurde unter anderem ein neues Buddy-System vorgestellt, bei welchem eine Schülerin aus den älteren Jahrgängen ihre Handynummer ausgibt und als Ansprechperson fungiert.

Ebenso setzten sich die fünften Klassen für kostenlose Damen-Hygiene-Produkte in allen Toiletten ein. Thematisch war die Gewaltprävention ein viel diskutierter Programmpunkt, zu dem es auch Workshops geben wird. Geplant ist außerdem, das interne Girls-Logo auf Pullover zu drucken. „Wir haben uns überlegt, wie man das nach außen tragen kann, damit erkennbar ist: Ich bin ein Mädchen der HTL“, meint die Girls’-Day-Zuständige Christine Karasek.

Der jährlich stattfindende Girls’ Day hat sich in seiner Wirkung auch schon statistisch niedergeschlagen, denn in diesem Jahr gab es einen Anstieg von 125 Schülerinnen auf 135. Der Anteil der Erstklässlerinnen ist um fast 15 Prozent gestiegen, auf die ganze Schule gerechnet sind es jedoch noch unter zehn Prozent. Luft nach oben gibt es also definitiv, aber die HTL versucht, neben dem Mädels-Tag auch mit der Sommer-HTL gegenzusteuern und das Technik-Interesse schon bei Zwölf- bis Dreizehnjährigen zu wecken.

