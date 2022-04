St. Pöltner Designverliebt-Designmarkt ist zurück

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

Auf 6.000 bis 7.000 Besucher und auf Normalität freut sich Organisator Sigi Kolda mit seinem Team, wenn nach langer Lockdown-Pause und einer herausfordernden Zeit der Designverliebt-Kreativmarkt in die Glanzstoff-Konerei zurückkehrt.

Bäckerei Hager sorgt für Überraschung beim Eingang

Unter St. Pöltner Kreativen und internationalen Ausstellern aus Deutschland, Ungarn, Slowenien, Serbien oder Kroatien werden aber auch viele neue dabei sein und für einen bunten Mix sorgen. „Ideal auch, um das passende individuelle Geschenk für den Muttertag zu finden“, meint Kolda.

Stolz sind er und sein Team auch, dass die New Design University (NDU) mit ihrer Artzone nach zwei Jahren Corona-Pause wieder mit tollen Kunstwerken der NDU-Studierenden dabei ist. Dank Unterstützung der Bäckerei Hager gibt es außerdem für die ersten 700 Besucher täglich eine Überraschung beim Eingang, um gut in den Shopping-Tag zu starten.

Geöffnet ist der Designverliebt-Kreativmarkt in der Glanzstoff-Konerei am Samstag, 30. April, von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 1. Mai, von 10 bis 18 Uhr. Näheres gibt es unter designverliebt.at .

