Infos und Eis zum Equal Pension Day in der St. Pöltner Innenstadt

Der Equal Pension Day ist jener Tag, an dem Männer schon genauso viel Pensionsgeld erhalten haben, wie Frauen im gesamten Jahr. In Österreich fällt dieser Tag heuer auf den 4. August, in Niederösterreich ist er bereits am 3. August.

Auf diese Missstände wollten sowohl der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB), als auch die SPÖ-Frauen, die Frauenplattform der Stadt und der Pensionistenverband in der St. Pöltner Innenstadt aufmerksam machen. Für Passantinnen und Passanten gab es vom ÖGB Eisgutscheine für das Eiscafe Bachinger, wenn sie ein paar Fragen zur Pensionsgerechtigkeit beantwortet hatten.„Ich bin hier, weil ich es nicht richtig finde, dass Frauen benachteiligt sind und das nicht nur im Beruf. Es gibt nicht genügend Kinderbetreuungseinrichtungen und Frauen bekommen am Ende ihres Arbeitslebens weniger Pension”, erklärte der Vorsitzender der ÖGB-Pensionistinnen und -Pensionisten Johann Palkovich.

Mitglieder der Frauenplattform St. Pölten (eine Initiative des Büros für Diversität) vermittelten am Donnerstag auf dem Herrenplatz mittels Flyer und Lineal als Pensionsrechner, wie Pensionen von Frauen durch Teilzeit und Karenz beeinflusst werden. Foto: Josef Vorlaufer

Einer der Hauptgründe der Pensionslücke würden in der lebenslangen Durchrechnung der Vollzeitbeschäftigung liegen, in der Teilzeit oder Karenz nicht genügend beachtet werden.

„Es ist extrem wichtig darauf hinzuweisen, dass dieser große Pensions-Gap zwischen Männern und Frauen in erster Linie dadurch entsteht, dass Frauen sehr oft Teilzeitjobs haben. Noch schlimmer ist, dass es tatsächlich noch viele Berufe gibt, in denen man trotz gleicher Arbeit nicht die gleiche Entlohnung erhält”, sagte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bei der ÖGB-Aktion.

Vorbeugende Lebensentscheidungen

Um die Pension in nächster Zeit auszugleichen, sollte das Einkommen von Männern und Frauen gerechter verteilt werden sowie verbesserte und vom Staat unterstützende Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie bereitgestellt werden, fordert der ÖGB. Bereits in jungen Jahren könnten Frauen präventive Entscheidungen bezüglich ihrer Pension treffen: Wie in etwa die Inanspruchnahme des Pensionssplittings während der Karenzzeiten, Vollzeit statt Teilzeit arbeiten, bezahlte Arbeit leisten und unbezahlte Arbeit abgeben oder auch die berufliche Tätigkeit auch nach dem Gehalt auszurichten.

Armutsgefährdung der Frauen

Besonders Frauen seien aufgrund dieser Pensionsunterschiede armutsgefährdet beziehungsweise finanziell abhängig, was verhindere, dass sie ihr Leben selbstständig ausrichten können.

Didem Stredinger, Frauenvorsitzende in NÖ, meint dazu: „Wichtig am Ende des Tages ist die Botschaft, dass Frauen im Vergleich zu Männern 40 Prozent weniger Pension bekommen, dadurch ist es bereits früh absehbar, dass ein selbstständiges Leben fast nicht möglich wird.”

In Kooperation mit dem Frauenausschuss des Österreichischen Städtebundes verteilten außerdem Mitglieder der Frauenplattform St. Pölten (eine Initiative des Büros für Diversität) Flyer und ein Vollzeit-/Teilzeit-Lineal mit genauen Bemessungsgrundlagen.

Von Hannah Zuser und Nico Kraus