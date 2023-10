Parkhaus „Quartier Mitte“ bald fertig

In 10 Wochen schon soll das Parkhaus an der Traisen schon fertig gestellt werden. Im neuen Parkhaus „Quartier Mitte“ in der Willi-Gruber-Straße sollen auf 12 Ebenen 467 Parkplätze für die Bewohner der nahe gelegenen Wohnbauten und auch Besucher der Innenstadt entstehen. Aber nicht nur Autos sollen hier Platz finden, sondern auch 130 Fahrradstellplätze werden geschaffen.

Auch Nachhaltigkeit und Kultur werden in das Bauvorhaben eingebunden. Während am Dach eine Photovoltaik-Anlage angebracht wird, soll ein Kunstwerk zum Thema Solar und Photovoltaik die Fassade zieren.

Am Dienstag fand die Gleichenfeier im Rohbau statt. Dazu begrüßten Michael Neubauer, NOE Immobilien Development GmbH, Gerhard Beiglböck von der Firma Oberndorfer und Dieter Haderer von der Firma Porr. Bürgermeister Stadler lobte das Projekt: „Man sieht, was in kurzer Zeit mit toller Arbeit möglich ist.“